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Izvršen žrijeb takmičarskih brojeva WWIN Prve lige FBiH

Izvršen žrijeb takmičarskih brojeva WWIN Prve lige FBiH

U Sarajevu je, u prisustvu klubova i Komisije za takmičenje NS FBiH, izvršen žrijeb takmičarskih brojeva klubova WWIN Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2026/2027.

Klubovi WWIN Prve lige FBiH su dobili sljedeće takmičarske brojeve:

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1 – NK BRATSTVO Gračanica

2 – FK IGMAN Konjic

3 – HNK ČAPLJINA

4 – FK RUDAR Kakanj

5 – NK VITEZ

6 – HNK TOMISLAV Tomislavgrad

7 – FK BUDUĆNOST Banovići

8 – NK TOŠK Tešanj

9 – NK ZVIJEZDA Gradačac

10 – FK RADNIK Hadžići

11 – NK GOŠK Gabela

12 – FK SLOBODA Tuzla

13 – NK TRAVNIK

14 – NK JEDINSTVO Bihać

15 – NK STUPČANICA Olovo

16 – HŠK POSUŠJE

U prvom kolu WWIN Prve lige FBiH, 16.08.2026. godine, sastaju se:

NK BRATSTVO Gračanica – HŠK POSUŠJE

FK IGMAN Konjic – NK STUPČANICA Olovo

HNK ČAPLJINA – NK JEDINSTVO Bihać

FK RUDAR Kakanj – NK TRAVNIK

NK VITEZ – FK SLOBODA Tuzla

HNK TOMISLAV Tomislavgrad – NK GOŠK Gabela

FK BUDUĆNOST Banovići – FK RADNIK Hadžići

NK TOŠK Tešanj – NK ZVIJEZDA Gradačac

U Sarajevu je, u prisustvu klubova i Komisije za takmičenje NS FBiH, izvršen žrijeb takmičarskih brojeva klubova WWIN Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2026/2027.

Klubovi WWIN Prve lige FBiH su dobili sljedeće takmičarske brojeve:

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 22.07.2026
Amir Krehmić iz NK Čelika otišao na posudbu u NK Vitez
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Isplaćena četvrta rada boračkih stipendija za 1.326 studenata u ZDK
Zeničko-dobojski kanton 16.07.2026
Policija pretresla stan i automobil u Zenici: Pronađena droga, uhapšen 36-godišnjak

1 – NK BRATSTVO Gračanica

2 – FK IGMAN Konjic

3 – HNK ČAPLJINA

4 – FK RUDAR Kakanj

5 – NK VITEZ

6 – HNK TOMISLAV Tomislavgrad

7 – FK BUDUĆNOST Banovići

8 – NK TOŠK Tešanj

9 – NK ZVIJEZDA Gradačac

10 – FK RADNIK Hadžići

11 – NK GOŠK Gabela

12 – FK SLOBODA Tuzla

13 – NK TRAVNIK

14 – NK JEDINSTVO Bihać

15 – NK STUPČANICA Olovo

16 – HŠK POSUŠJE

U prvom kolu WWIN Prve lige FBiH, 16.08.2026. godine, sastaju se:

NK BRATSTVO Gračanica – HŠK POSUŠJE

FK IGMAN Konjic – NK STUPČANICA Olovo

HNK ČAPLJINA – NK JEDINSTVO Bihać

FK RUDAR Kakanj – NK TRAVNIK

NK VITEZ – FK SLOBODA Tuzla

HNK TOMISLAV Tomislavgrad – NK GOŠK Gabela

FK BUDUĆNOST Banovići – FK RADNIK Hadžići

NK TOŠK Tešanj – NK ZVIJEZDA Gradačac

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IzvorZenit.ba

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