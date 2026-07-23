Ko ne dozvoljava da u BiH bude jeftinije gorivo?

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je delegate Doma naroda PS BiH da na sjednicu uvrste Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama koji omogućava Vijeću ministara privremeno ukidanje/smanjenje akciza kako bi cijene goriva za građane bile značajno niže.

“Cijene goriva ponovo rastu, a građani i privreda ponovo plaćaju najveći teret. Zakon omogućava da se baš u ovakvim slučajevima velikih poremećaja na tržištu privremeno smanje ili ukinu akcize na gorivo”, poručio je Magazinović.

Podsjetio je da je Predstavnički dom ovaj zakon usvojio te da je vrijeme da isto učini i Dom naroda.

“Ljudi očekuju rješenja, a ne odgađanja i obmane kojima su do sada svedočili, prvenstveno od strane SNSD-a koji koči usvajanje ovog zakona”, kazao je Magazinović.