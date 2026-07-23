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Ko ne dozvoljava da u BiH bude jeftinije gorivo?

Ko ne dozvoljava da u BiH bude jeftinije gorivo?

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je delegate Doma naroda PS BiH da na sjednicu uvrste Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama koji omogućava Vijeću ministara privremeno ukidanje/smanjenje akciza kako bi cijene goriva za građane bile značajno niže.

“Cijene goriva ponovo rastu, a građani i privreda ponovo plaćaju najveći teret. Zakon omogućava da se baš u ovakvim slučajevima velikih poremećaja na tržištu privremeno smanje ili ukinu akcize na gorivo”, poručio je Magazinović.

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Podsjetio je da je Predstavnički dom ovaj zakon usvojio te da je vrijeme da isto učini i Dom naroda.

“Ljudi očekuju rješenja, a ne odgađanja i obmane kojima su do sada svedočili, prvenstveno od strane SNSD-a koji koči usvajanje ovog zakona”, kazao je Magazinović.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je delegate Doma naroda PS BiH da na sjednicu uvrste Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama koji omogućava Vijeću ministara privremeno ukidanje/smanjenje akciza kako bi cijene goriva za građane bile značajno niže.

“Cijene goriva ponovo rastu, a građani i privreda ponovo plaćaju najveći teret. Zakon omogućava da se baš u ovakvim slučajevima velikih poremećaja na tržištu privremeno smanje ili ukinu akcize na gorivo”, poručio je Magazinović.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Podsjetio je da je Predstavnički dom ovaj zakon usvojio te da je vrijeme da isto učini i Dom naroda.

“Ljudi očekuju rješenja, a ne odgađanja i obmane kojima su do sada svedočili, prvenstveno od strane SNSD-a koji koči usvajanje ovog zakona”, kazao je Magazinović.

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IzvorZenit.ba

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