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Showbiz

Preminula legendarna glumica i pjevačica Olivera Katarina

Preminula legendarna glumica i pjevačica Olivera Katarina

Olivera Katarina, jedna od najistaknutijih glumačkih zvijezda bivše Jugoslavije, preminula je u utorak u 87. godini nakon kraće bolesti, potvrdila je njezina obitelj.

Glumila je u filmovima “Vojnik”, “Ima ljubavi, nema ljubavi” i “Partizani”. Najpoznatija je bila kao Lenče u filmu “Skupljači perja” iz 1967. za koji je nagrađena na Filmskom festivalu u Cannesu.

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Posljednju ulogu je odigrala 2008. u filmu “Čarlston za Ognjenku”.

Pored glume, bavila se i glazbom, a najviše je pjevala izvorne narodne i romske pjesme.

Objavila je desetke albuma i stotine pjesama, a najpoznatije su njezine izvedbe “Niška banja”, “Đelem, đelem”, “Alaj mi je večeras po volji”, “Verka kaluđerka” i druge.

Informacije o komemoraciji i sahrani Olivere Katarine bit će objavljene naknadno.

Olivera Katarina, jedna od najistaknutijih glumačkih zvijezda bivše Jugoslavije, preminula je u utorak u 87. godini nakon kraće bolesti, potvrdila je njezina obitelj.

Glumila je u filmovima “Vojnik”, “Ima ljubavi, nema ljubavi” i “Partizani”. Najpoznatija je bila kao Lenče u filmu “Skupljači perja” iz 1967. za koji je nagrađena na Filmskom festivalu u Cannesu.

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Posljednju ulogu je odigrala 2008. u filmu “Čarlston za Ognjenku”.

Pored glume, bavila se i glazbom, a najviše je pjevala izvorne narodne i romske pjesme.

Objavila je desetke albuma i stotine pjesama, a najpoznatije su njezine izvedbe “Niška banja”, “Đelem, đelem”, “Alaj mi je večeras po volji”, “Verka kaluđerka” i druge.

Informacije o komemoraciji i sahrani Olivere Katarine bit će objavljene naknadno.

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IzvorZenit.ba
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