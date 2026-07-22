Amir Krehmić iz NK Čelika otišao na posudbu u NK Vitez

Nogometni klub Čelik potvrdio je da će talentovani izlazni junior Amir Krehmić sezonu 2026/2027 provesti na posudbi u NK Vitez.

Mladi nogometaš bio je priključen prvom timu tokom priprema za novu sezonu, a nakon razgovora između igrača i oba kluba donesena je odluka da narednu takmičarsku godinu provede u Vitezu, gdje će imati priliku steći prijeko potrebno seniorsko iskustvo i veću minutažu.

Iz Čelika ističu da je cilj posudbe nastavak razvoja jednog od perspektivnih mladih igrača, koji bi se nakon sticanja iskustva trebao vratiti u matični klub.

– Amiru želimo mnogo uspješnih nastupa, što više dobrih igara i ostvarenih rezultata, te uspješan razvoj i povratak u svoj matični klub – poručili su iz NK Čelik.

Krehmić će tako naredne sezone nositi dres Viteza, dok će Čelik nastaviti pratiti njegov razvoj s ciljem da u budućnosti konkuriše za mjesto u seniorskom timu.