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Amir Krehmić iz NK Čelika otišao na posudbu u NK Vitez

Amir Krehmić iz NK Čelika otišao na posudbu u NK Vitez

Nogometni klub Čelik potvrdio je da će talentovani izlazni junior Amir Krehmić sezonu 2026/2027 provesti na posudbi u NK Vitez.

Mladi nogometaš bio je priključen prvom timu tokom priprema za novu sezonu, a nakon razgovora između igrača i oba kluba donesena je odluka da narednu takmičarsku godinu provede u Vitezu, gdje će imati priliku steći prijeko potrebno seniorsko iskustvo i veću minutažu.

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Iz Čelika ističu da je cilj posudbe nastavak razvoja jednog od perspektivnih mladih igrača, koji bi se nakon sticanja iskustva trebao vratiti u matični klub.

– Amiru želimo mnogo uspješnih nastupa, što više dobrih igara i ostvarenih rezultata, te uspješan razvoj i povratak u svoj matični klub – poručili su iz NK Čelik.

Krehmić će tako naredne sezone nositi dres Viteza, dok će Čelik nastaviti pratiti njegov razvoj s ciljem da u budućnosti konkuriše za mjesto u seniorskom timu.

Nogometni klub Čelik potvrdio je da će talentovani izlazni junior Amir Krehmić sezonu 2026/2027 provesti na posudbi u NK Vitez.

Mladi nogometaš bio je priključen prvom timu tokom priprema za novu sezonu, a nakon razgovora između igrača i oba kluba donesena je odluka da narednu takmičarsku godinu provede u Vitezu, gdje će imati priliku steći prijeko potrebno seniorsko iskustvo i veću minutažu.

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Iz Čelika ističu da je cilj posudbe nastavak razvoja jednog od perspektivnih mladih igrača, koji bi se nakon sticanja iskustva trebao vratiti u matični klub.

– Amiru želimo mnogo uspješnih nastupa, što više dobrih igara i ostvarenih rezultata, te uspješan razvoj i povratak u svoj matični klub – poručili su iz NK Čelik.

Krehmić će tako naredne sezone nositi dres Viteza, dok će Čelik nastaviti pratiti njegov razvoj s ciljem da u budućnosti konkuriše za mjesto u seniorskom timu.

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IzvorZenit.ba

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