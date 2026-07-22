FIFA otvorila glasanje: Kerimov gol protiv Katara među kandidatima (VIDEO)

Fenomenalan pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića protiv Katara uvršten je među kandidate za Goal of the Tournament, odnosno najbolji pogodak Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Alajbegović je u susretu grupne faze protiv Katara postigao gol koji je obišao svijet. Nakon što je prevario dvojicu protivničkih igrača, snažnim i preciznim udarcem iskosa s više od 20 metara pogodio je mrežu nemoćnog golmana i doveo Bosnu i Hercegovinu u vodstvo na putu do pobjede od 3:1. Njegova majstorija već tada je proglašavana jednim od najljepših pogodaka turnira.

FIFA je sada i zvanično uvrstila taj pogodak među nominovane za nagradu najboljeg gola Svjetskog prvenstva, zajedno s još nekoliko spektakularnih pogodaka najvećih svjetskih zvijezda.

Navijači mogu dati svoj glas putem zvanične FIFA platforme na adresi OVDJE.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Glasanje traje do ponedjeljka, 27. jula, nakon čega će biti poznato koji je pogodak osvojio najviše glasova ljubitelja fudbala širom svijeta.

Uvrštavanje Alajbegovićevog gola među najbolje na turniru predstavlja još jedno veliko priznanje za 18-godišnjeg bh. reprezentativca, koji je svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu potvrdio da je jedan od najvećih talenata evropskog fudbala.