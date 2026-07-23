Gradonačelnik Fuad Kasumović upriličio prijem za 45 pripravnika

U velikoj sali Gradske uprave Zenica danas je upriličen prijem za 45 pripravnika koji će u narednom periodu obavljati pripravnički staž u Gradskoj upravi Zenica i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Zenica.

Od ukupnog broja pripravnika, njih 25 je sa visokom stručnom spremom, dok je 20 sa srednjom stručnom spremom. Pripravnici su odabrani putem prethodno provedenog Javnog poziva, a pripravnički staž obavljat će u trajanju od šest mjeseci, odnosno godinu dana, u skladu sa zakonskim propisima i stepenom stručne spreme.

Obraćajući se pripravnicima, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović istakao je da je obavljanje pripravničkog staža zakonska obaveza kako za osobe sa srednjom, tako i za osobe sa visokom stručnom spremom, te važan preduslov za sticanje prvog radnog iskustva i buduće zaposlenje.

„Ovogodišnjim programom omogućili smo da 45 mladih ljudi stekne neophodno radno iskustvo kroz pripravnički staž u Gradskoj upravi i javnim preduzećima. Tokom staža ostvarivat će minimalnu novčanu naknadu, ali mnogo važnije od toga jeste prilika da steknu praktična znanja i iskustva koja će im otvoriti vrata tržišta rada i olakšati buduće zaposlenje. Naš cilj je da nakon završetka pripravničkog staža budu spremni odgovoriti zahtjevima svojih budućih poslodavaca“, kazao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je pripravnicima uputio i poruku da ne prestaju ulagati u svoje obrazovanje i profesionalni razvoj.

„Onima koji imaju srednju stručnu spremu savjetujem da nastave svoje školovanje i, ukoliko su u mogućnosti, upišu i završe fakultet. Pripravnicima sa visokom stručnom spremom poručujem da nastave svoje stručno usavršavanje, kako kroz dodatno obrazovanje i naučni rad, tako i kroz sticanje novih praktičnih znanja i vještina. Znanje je najveća vrijednost koju možete steći i ulaganje u sebe uvijek se isplati“, poručio je gradonačelnik Kasumović.

Naglasio je i da će Grad Zenica svim pripravnicima pružiti potrebnu podršku tokom trajanja pripravničkog staža, kako bi ovaj period iskoristili za sticanje kvalitetnog iskustva i uspješan početak svoje profesionalne karijere.

Program pripravničkog staža predstavlja jednu od mjera kojima Grad Zenica kontinuirano ulaže u mlade, stvarajući uslove za njihovo stručno osposobljavanje, jačanje kompetencija i lakše uključivanje na tržište rada.