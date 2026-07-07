Više od 2.000 učesnika na 15. Moto maratonu u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Više od 2.000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Evrope, te Turske i Libije, učestvovat će na 15. Moto maratonu Srebrenica “Da se ne zaboravi i ne ponovi”, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Moto maraton, koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika, i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanja i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti.

Predsjednik Organizacionog odbora Moto maratona Enver Sulić izjavio je za Fenu da organizatori očekuju rekordan broj učesnika.

– Svake godine imamo sve veći broj motorista i to nam je posebno drago. Ove godine očekujemo više od 2.000 učesnika iz cijele Evrope, ali i šire. Sigurno nam dolazi tridesetak motorista iz Turske, kao i učesnici iz Libije. Kao i svake godine, šaljemo poruku mira i nastojimo dati doprinos kulturi sjećanja. Želimo podsjetiti ljude na ono što se dogodilo u Srebrenici i da se takav zločin nikada više ne ponovi – kazao je Sulić.

Motorista iz Bihaća Fuad Komić ističe da je interesovanje za ovogodišnji maraton izuzetno veliko te da broj prijavljenih još nije konačan.

– Prema online prijavama već imamo oko 1.200 motocikala, ali veliki broj učesnika tradicionalno dolazi bez prethodne prijave i priključuje se koloni u Bihaću ili Sarajevu. Očekujemo da iz Bihaća krene više od 300 motocikala, a potom da se u Sarajevu pridruže brojni motoristi iz BiH i inostranstva. Naš odlazak u Srebrenicu svake godine nosi snažne emocije. Na taj način pružamo podršku majkama Srebrenice i porodicama žrtava te poručujemo da ćemo pamtiti ono što se dogodilo i da to nećemo zaboraviti – rekao je Komić.

Okupljanje učesnika planirano je 9. jula na Trgu ispred Gradske uprave u Bihaću, odakle će kolona krenuti prema Ključu, Travniku i Sarajevu. Dan kasnije motoristi će učestvovati u defileu kroz Sarajevo, a potom položiti cvijeće kod Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva.

Nakon toga kolona će nastaviti put prema Olovu, Kladnju, Vlasenici i Bratuncu, gdje će učesnici odati počast žrtvama, položiti cvijeće i posjetiti Memorijalni centar. Završetak Moto maratona predviđen je dolaskom u Memorijalni centar Srebrenica – Potočari i moto kamp.

Učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji i kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, kada će konačan smiraj pronaći posmrtni ostaci deset žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti imali tek dvadesetak godina, a čiji će posmrtni ostaci nakon više od tri decenije biti spušteni u mezare.

Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je imao 20 godina kada je ubijen. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su i ekshumirani 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine, čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari.

Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su još 1997. godine, dok su ostali ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova i drugim mjestima. Brojne porodice godinama su čekale identifikaciju i pronalazak makar dijela posmrtnih ostataka svojih najmilijih kako bi ih dostojanstveno sahranile.

I ove godine, kao i prethodnih, u Potočarima će konačan smiraj pronaći sinovi uz očeve, braća uz braću i rođaci uz rođake, čime će biti nastavljena višedecenijska potraga za žrtvama genocida i borba njihovih porodica za istinu, pravdu i očuvanje sjećanja.