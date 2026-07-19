Mladi ragbijaši BiH četvrti u Evropi: Nakon dvije pobjede u grupi zaustavljeni u borbi za medalje

Mlada ragbi reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina osvojila je četvrto mjesto na Evropskom prvenstvu u ragbiju 7 (Trophy II), koje je održano u Budimpešti, ostvarivši jedan od zapaženijih rezultata u ovoj konkurenciji.

Bh. reprezentativci odlično su otvorili turnir i grupnu fazu završili na prvom mjestu u grupi A. U prvom susretu savladali su Srbiju rezultatom 17:5, iako su protivnici prvi stigli do vodstva od 5:0. Mladi ragbijaši BiH uspjeli su preokrenuti rezultat zahvaljujući zgodicima Zovke, Ekinovića i Alića te upisati vrijednu pobjedu.

U drugom meču grupne faze Bosna i Hercegovina bila je bolja od Bugarske rezultatom 19:7. Nakon vodstva od 7:0 i izjednačenja Bugara na 7:7 do odlaska na odmor, bh. reprezentacija je u nastavku zaigrala znatno bolje i sigurnom igrom stigla do druge pobjede i plasmana u polufinale.

Borbu za finale zaustavila je selekcija Austrije, koja je slavila u polufinalnom susretu, dok su u utakmici za treće mjesto mladi bh. ragbijaši poraženi od Bugarske, čime su prvenstvo završili na četvrtom mjestu.

Iako su ostali bez medalje, reprezentativci Bosne i Hercegovine pokazali su kvalitet i karakter, posebno kroz odlične nastupe u grupnoj fazi, te dostojno predstavili svoju zemlju na evropskoj sceni.

Iz Ragbi saveza Bosne i Hercegovine uputili su čestitke igračima i stručnom štabu na ostvarenim rezultatima i zalaganju tokom cijelog prvenstva.