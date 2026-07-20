Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Vijesti

Ovo su najveći dužnici za PDV i akcize u Bosni i Hercegovini

Ovo su najveći dužnici za PDV i akcize u Bosni i Hercegovini

Porez, Novac

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine je objavila listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i akciza.

Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik u BiH je KJKP “GRAS”, s ukupnim dugom od 30.242.761,55 KM.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 19.07.2026
Reprezentativka BiH Sara Heljić Čamdžić novo pojačanje KK Jumper Taurus
Sunce Vrucina Toplotni Udar
Zenica 19.07.2026
Danas temperature i do 37°C
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
ZDK među kantonima s najviše utvrđenih nepravilnosti: Bez fiskalnih kasa, dozvola i prijavljenih radnika

Iza GRAS-a nalaze se Rudnik “Kreka” (23.951.810,81 KM), Sarajevska pivara (16.458.748,00 KM), Bosmal (15.038.029,28 KM) i BHRT (7.725.933,75 KM).

Dalje se na listi nalaze firma “Monter” iz Bijeljine (7.651.810,37 KM), firma “Hisar Trade” iz Distrikta Brčko (7.058.400,31 KM), firma “Extrablatt” iz Gradačca (5.884.347,19 KM), nekadašnji nacionalni avioprevoznik FlyBosnia (3.019.546,01 KM) i firma “Typing” iz Gradačca (2.922.668,74 KM).

Kompletnu listu od čak 1.303 firme koje duguju minimalno 25.000 KM u neizmirenim obavezama za PDV i akcize možete pronaći na linku OVDJE.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine je objavila listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i akciza.

Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik u BiH je KJKP “GRAS”, s ukupnim dugom od 30.242.761,55 KM.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zenica 19.07.2026
Reprezentativka BiH Sara Heljić Čamdžić novo pojačanje KK Jumper Taurus
Sunce Vrucina Toplotni Udar
Zenica 19.07.2026
Danas temperature i do 37°C
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
ZDK među kantonima s najviše utvrđenih nepravilnosti: Bez fiskalnih kasa, dozvola i prijavljenih radnika

Iza GRAS-a nalaze se Rudnik “Kreka” (23.951.810,81 KM), Sarajevska pivara (16.458.748,00 KM), Bosmal (15.038.029,28 KM) i BHRT (7.725.933,75 KM).

Dalje se na listi nalaze firma “Monter” iz Bijeljine (7.651.810,37 KM), firma “Hisar Trade” iz Distrikta Brčko (7.058.400,31 KM), firma “Extrablatt” iz Gradačca (5.884.347,19 KM), nekadašnji nacionalni avioprevoznik FlyBosnia (3.019.546,01 KM) i firma “Typing” iz Gradačca (2.922.668,74 KM).

Kompletnu listu od čak 1.303 firme koje duguju minimalno 25.000 KM u neizmirenim obavezama za PDV i akcize možete pronaći na linku OVDJE.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
few clouds
15.3 ° C
15.3 °
15.3 °
92%
0.1m/s
16%
pon
26 °
uto
28 °
sri
25 °
čet
28 °
pet
21 °