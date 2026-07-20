Ovo su najveći dužnici za PDV i akcize u Bosni i Hercegovini

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine je objavila listu najvećih dužnika po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i akciza.

Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik u BiH je KJKP “GRAS”, s ukupnim dugom od 30.242.761,55 KM.

Iza GRAS-a nalaze se Rudnik “Kreka” (23.951.810,81 KM), Sarajevska pivara (16.458.748,00 KM), Bosmal (15.038.029,28 KM) i BHRT (7.725.933,75 KM).

Dalje se na listi nalaze firma “Monter” iz Bijeljine (7.651.810,37 KM), firma “Hisar Trade” iz Distrikta Brčko (7.058.400,31 KM), firma “Extrablatt” iz Gradačca (5.884.347,19 KM), nekadašnji nacionalni avioprevoznik FlyBosnia (3.019.546,01 KM) i firma “Typing” iz Gradačca (2.922.668,74 KM).

Kompletnu listu od čak 1.303 firme koje duguju minimalno 25.000 KM u neizmirenim obavezama za PDV i akcize možete pronaći na linku OVDJE.