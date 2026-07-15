Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

SportZenica

Karate klub Perfekt Zenica uspješno završio ljetni kamp u Ulcinju (FOTO)

Karate klub Perfekt Zenica uspješno završio ljetni kamp u Ulcinju (FOTO)

Članovi Karate kluba Perfekt Zenica uspješno su završili devetodnevni ljetni karate kamp koji je održan od 4. do 12. jula u Ulcinju, gdje su spojili intenzivne treninge, sportsko usavršavanje i druženje.

Tokom boravka u Crnoj Gori mladi karatisti svakodnevno su imali jutarnje i večernje treninge, koji su bili prilagođeni takmičarima u disciplinama kate i borbe. Posebna pažnja posvećena je analizi najzahtjevnijih takmičarskih kata, dok su treninzi borbi održavani u moru i na plaži, gdje su pijesak i voda predstavljali dodatni izazov i doprinosili razvoju snage, ravnoteže i izdržljivosti.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Vlada FBiH
Zenica 14.07.2026
Vlada FBiH izdvojila skoro dva miliona KM za uvezivanje staža radnicima RMU Zenica
Zenica 14.07.2026
Gradonačelnik Kasumović: Zenica postavlja standarde u sistemskom ulaganju u energetsku efikasnost
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Počinje restauracija zvonika crkve sv. Ilije Proroka u Zenici (FOTO)

Iz kluba ističu da ljetni kamp predstavlja svojevrsnu nagradu za najuspješnije takmičare nakon izuzetno uspješne prve polovine takmičarske sezone.

Rezultati ostvareni tokom 2026. godine potvrđuju kvalitet rada zeničkog kluba. Takmičari Perfekta nastupili su na 26 turnira, sa kojih su se vratili sa više od 300 osvojenih medalja.

Pored sportskih aktivnosti, kamp je bio prilika i za jačanje timskog duha. Dan je počinjao ranim jutarnjim treninzima tehnike i kata, nakon čega su roditelji pripremali zajednički doručak za učesnike. Slobodno vrijeme provedeno je na plaži uz kupanje i brojne društvene aktivnosti poput igranja UNA, remija, odbojke, fudbala na pijesku i igre između dvije vatre.

Po povratku iz Ulcinja, Karate klub Perfekt Zenica nastavlja sa svakodnevnim treninzima u okviru Ljetne karate škole na otvorenom, a iz kluba su uputili poziv svim zainteresovanim mališanima i mladima da im se pridruže.

Istovremeno, u toku su i pripreme za organizaciju šestog izdanja međunarodnog karate turnira “Perfekt Open Zenica 2026”, koji će i ove godine okupiti veliki broj takmičara iz Bosne i Hercegovine i regiona.

kk perfekt ulcinj – fotografija 1
kk perfekt ulcinj – fotografija 2
kk perfekt ulcinj – fotografija 3
kk perfekt ulcinj – fotografija 4
kk perfekt ulcinj – fotografija 5
kk perfekt ulcinj – fotografija 6
kk perfekt ulcinj – fotografija 7
kk perfekt ulcinj – fotografija 8
kk perfekt ulcinj – fotografija 9
kk perfekt ulcinj – fotografija 10
kk perfekt ulcinj – fotografija 11
kk perfekt ulcinj – fotografija 12

Članovi Karate kluba Perfekt Zenica uspješno su završili devetodnevni ljetni karate kamp koji je održan od 4. do 12. jula u Ulcinju, gdje su spojili intenzivne treninge, sportsko usavršavanje i druženje.

Tokom boravka u Crnoj Gori mladi karatisti svakodnevno su imali jutarnje i večernje treninge, koji su bili prilagođeni takmičarima u disciplinama kate i borbe. Posebna pažnja posvećena je analizi najzahtjevnijih takmičarskih kata, dok su treninzi borbi održavani u moru i na plaži, gdje su pijesak i voda predstavljali dodatni izazov i doprinosili razvoju snage, ravnoteže i izdržljivosti.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Vlada FBiH
Zenica 14.07.2026
Vlada FBiH izdvojila skoro dva miliona KM za uvezivanje staža radnicima RMU Zenica
Zenica 14.07.2026
Gradonačelnik Kasumović: Zenica postavlja standarde u sistemskom ulaganju u energetsku efikasnost
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Počinje restauracija zvonika crkve sv. Ilije Proroka u Zenici (FOTO)

Iz kluba ističu da ljetni kamp predstavlja svojevrsnu nagradu za najuspješnije takmičare nakon izuzetno uspješne prve polovine takmičarske sezone.

Rezultati ostvareni tokom 2026. godine potvrđuju kvalitet rada zeničkog kluba. Takmičari Perfekta nastupili su na 26 turnira, sa kojih su se vratili sa više od 300 osvojenih medalja.

Pored sportskih aktivnosti, kamp je bio prilika i za jačanje timskog duha. Dan je počinjao ranim jutarnjim treninzima tehnike i kata, nakon čega su roditelji pripremali zajednički doručak za učesnike. Slobodno vrijeme provedeno je na plaži uz kupanje i brojne društvene aktivnosti poput igranja UNA, remija, odbojke, fudbala na pijesku i igre između dvije vatre.

Po povratku iz Ulcinja, Karate klub Perfekt Zenica nastavlja sa svakodnevnim treninzima u okviru Ljetne karate škole na otvorenom, a iz kluba su uputili poziv svim zainteresovanim mališanima i mladima da im se pridruže.

Istovremeno, u toku su i pripreme za organizaciju šestog izdanja međunarodnog karate turnira “Perfekt Open Zenica 2026”, koji će i ove godine okupiti veliki broj takmičara iz Bosne i Hercegovine i regiona.

kk perfekt ulcinj – fotografija 1
kk perfekt ulcinj – fotografija 2
kk perfekt ulcinj – fotografija 3
kk perfekt ulcinj – fotografija 4
kk perfekt ulcinj – fotografija 5
kk perfekt ulcinj – fotografija 6
kk perfekt ulcinj – fotografija 7
kk perfekt ulcinj – fotografija 8
kk perfekt ulcinj – fotografija 9
kk perfekt ulcinj – fotografija 10
kk perfekt ulcinj – fotografija 11
kk perfekt ulcinj – fotografija 12

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
few clouds
25.7 ° C
25.7 °
25.7 °
61%
0.8m/s
15%
sri
32 °
čet
28 °
pet
33 °
sub
34 °
ned
30 °