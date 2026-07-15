Karate klub Perfekt Zenica uspješno završio ljetni kamp u Ulcinju (FOTO)
Karate klub Perfekt Zenica uspješno završio ljetni kamp u Ulcinju (FOTO)
Članovi Karate kluba Perfekt Zenica uspješno su završili devetodnevni ljetni karate kamp koji je održan od 4. do 12. jula u Ulcinju, gdje su spojili intenzivne treninge, sportsko usavršavanje i druženje.
Tokom boravka u Crnoj Gori mladi karatisti svakodnevno su imali jutarnje i večernje treninge, koji su bili prilagođeni takmičarima u disciplinama kate i borbe. Posebna pažnja posvećena je analizi najzahtjevnijih takmičarskih kata, dok su treninzi borbi održavani u moru i na plaži, gdje su pijesak i voda predstavljali dodatni izazov i doprinosili razvoju snage, ravnoteže i izdržljivosti.
Iz kluba ističu da ljetni kamp predstavlja svojevrsnu nagradu za najuspješnije takmičare nakon izuzetno uspješne prve polovine takmičarske sezone.
Rezultati ostvareni tokom 2026. godine potvrđuju kvalitet rada zeničkog kluba. Takmičari Perfekta nastupili su na 26 turnira, sa kojih su se vratili sa više od 300 osvojenih medalja.
Pored sportskih aktivnosti, kamp je bio prilika i za jačanje timskog duha. Dan je počinjao ranim jutarnjim treninzima tehnike i kata, nakon čega su roditelji pripremali zajednički doručak za učesnike. Slobodno vrijeme provedeno je na plaži uz kupanje i brojne društvene aktivnosti poput igranja UNA, remija, odbojke, fudbala na pijesku i igre između dvije vatre.
Po povratku iz Ulcinja, Karate klub Perfekt Zenica nastavlja sa svakodnevnim treninzima u okviru Ljetne karate škole na otvorenom, a iz kluba su uputili poziv svim zainteresovanim mališanima i mladima da im se pridruže.
Istovremeno, u toku su i pripreme za organizaciju šestog izdanja međunarodnog karate turnira “Perfekt Open Zenica 2026”, koji će i ove godine okupiti veliki broj takmičara iz Bosne i Hercegovine i regiona.
Članovi Karate kluba Perfekt Zenica uspješno su završili devetodnevni ljetni karate kamp koji je održan od 4. do 12. jula u Ulcinju, gdje su spojili intenzivne treninge, sportsko usavršavanje i druženje.
Tokom boravka u Crnoj Gori mladi karatisti svakodnevno su imali jutarnje i večernje treninge, koji su bili prilagođeni takmičarima u disciplinama kate i borbe. Posebna pažnja posvećena je analizi najzahtjevnijih takmičarskih kata, dok su treninzi borbi održavani u moru i na plaži, gdje su pijesak i voda predstavljali dodatni izazov i doprinosili razvoju snage, ravnoteže i izdržljivosti.
Iz kluba ističu da ljetni kamp predstavlja svojevrsnu nagradu za najuspješnije takmičare nakon izuzetno uspješne prve polovine takmičarske sezone.
Rezultati ostvareni tokom 2026. godine potvrđuju kvalitet rada zeničkog kluba. Takmičari Perfekta nastupili su na 26 turnira, sa kojih su se vratili sa više od 300 osvojenih medalja.
Pored sportskih aktivnosti, kamp je bio prilika i za jačanje timskog duha. Dan je počinjao ranim jutarnjim treninzima tehnike i kata, nakon čega su roditelji pripremali zajednički doručak za učesnike. Slobodno vrijeme provedeno je na plaži uz kupanje i brojne društvene aktivnosti poput igranja UNA, remija, odbojke, fudbala na pijesku i igre između dvije vatre.
Po povratku iz Ulcinja, Karate klub Perfekt Zenica nastavlja sa svakodnevnim treninzima u okviru Ljetne karate škole na otvorenom, a iz kluba su uputili poziv svim zainteresovanim mališanima i mladima da im se pridruže.
Istovremeno, u toku su i pripreme za organizaciju šestog izdanja međunarodnog karate turnira “Perfekt Open Zenica 2026”, koji će i ove godine okupiti veliki broj takmičara iz Bosne i Hercegovine i regiona.
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