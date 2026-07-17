Kasumović dao ponudu za otkup Toplane Zenica

Grad Zenica ponudit će otkup kompletnog kredita te isplatiti dodatnih 10 miliona KM za vlasništvo nad preduzećem Toplana Zenica – najavio je danas nakon satanka s predstavnicima radnika i Sindikata tog preduzeća gradonačelnik Fuad Kasumović.

Radnici su protekla dva dana protestirali ispred upravne zgrade Nove Željezare Zenica, koja je sa 65 posto udjela najveći i većinski vlasnik Toplane, dok 20 posto udjela ima Grad Zenica.

Grad i Javno preduzeće Grijanje Zenica, nakon gašenja integralne proizvodnje čelika u NŽZ, zainteresirani su za opstanak ovog preduzeća, koje proizvodi toplotu za daljinski sistem grijanja u tom gradu.

Grijanje je, praktično, sada ostalo i jedini kupac toplote iz Toplane Zenica, ali je i dužno Toplani 2,1 milion KM, dok im je 6,5 miliona dužna NŽZ te su dva najveća dužnika ujedno i vlasnici s najvećim vlasničkim udjelom u Toplani Zenica.

Kasumović je najavio da će sačekati sudsku presudu u procesu za uvođenja procesa vanredne uprave ili otvaranja stečajnog postupka.

– Puno će mi biti lakše da se dogovorim, ako vlasnik bude Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U toj varijanti, išli bi na kupovinu…Taj bi dio spojili s JP Grijanje. To bi sve bili radnici Grijanja. Iako to, opet, nije trajno rješenje za ovaj grad – kazao je Kasumović.

Radnici su najavili da će prihvatiti dogovor da sačekaju odgovor na ovu ponudu, koju je gradonačelnik dao vlasnicima NŽZ.

– Ponuda je da otkupi cijeli dug i daje im još 10 miliona KM. Mi ćemo sačekati do četvrtka. Ovo je igra bez granica. Prebacivanje loptice sa jednih na drugih.

Problem je, opet ću ponoviti, zbog stava iz NŽZ da bez uplate cijelog duga Grijanja, nama plaća neće biti. S druge strane, volja i želja gradonačelnika je da se taj dug plaća na više rata i da ovi radnici, tako, imaju plaću do grijne sezone.

Sada, s naše strane, ne vidimo nikakvo rješenje. Ako se mogne ovo, ako NŽZ prihvati ovu ponudu, to bi bio spas za ove radnike i rješenje svih naših problema – kazao je predsjednik Sindikata Toplane Zenica Nermin Šišman, koji je istakao da bi, time, Grad Zenica preuzeo brigu o radnicima i preduzeću.

Ako ova agonija potraje, podvlači, biće veliki problem ponovo pokrenuti proizvodnju toplote u tom preduzeću.