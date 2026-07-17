Hitno potrebne donacije za šest bh. građana koji vode najteže životne bitke, Pomozi.ba pokrenuo apele

Dok neko danas vodi bitku za život, neko drugi može učiniti prvi korak ka njegovom ozdravljenju. Jedan poziv vrijedan 2 KM nekome može značiti novu priliku za liječenje.

Organizacija Pomozi.ba trenutno vodi više humanitarnih apela za građane kojima su hitno potrebna sredstva za liječenje teških oboljenja. Elvedina, Medisa, Lidija, Dževad, Hajrija i Saudina vode svoje najteže životne bitke, a ono što im je zajedničko jeste da bez pomoći dobrih ljudi ne mogu prikupiti sredstva potrebna za nastavak liječenja.

Elvedina Husam iz Novog Travnika već godinu i po bori se s karcinomom debelog crijeva koji se, uprkos operaciji i brojnim terapijama, proširio na jetru i pluća. Pozivom na humanitarni broj 17040 doniraju se 2 KM, a za njeno liječenje nedostaje još 10.873 KM od ukupno potrebnih 61.262,50 KM.

Medisa Delić vodi najtežu bitku svog života protiv agresivnog karcinoma usne šupljine s metastazama na vratu. Ne bori se samo za sebe, već i za svoje dvije djevojčice, Lejlu i Suanu. Pozivom na broj 17041 doniraju se 2 KM, a za njeno liječenje nedostaje još 43.986 KM od potrebnih 215.138 KM.

Lidija Fegeš iz Zenice ima 45 godina, a čak 40 godina živi s bolešću. Od svoje pete godine boluje od artritisa. Pozivom na broj 17048 doniraju se 2 KM, a za operaciju lijevog kuka nedostaje još 3.376 KM od potrebnih 29.158,16 KM.

Dževad Imamović iz Sarajeva donedavno je radio kao stolar i brinuo o svojoj porodici. Danas je, zbog multiplog mijeloma, nepokretan i potpuno ovisan o pomoći drugih. Pozivom na broj 17007 doniraju se 2 KM, a za njegovo liječenje nedostaje još 23.469 KM od potrebnih 105.615 KM.

Hajrija Goran iz Karaule kod Travnika već tri godine živi s teškim oboljenjem kičme. Svakodnevni bolovi, utrnulost i ograničena pokretljivost postali su njena svakodnevica. Pozivom na broj 17042 doniraju se 2 KM, a za operaciju joj nedostaje još 27.396 KM od potrebnih 39.116 KM.

Saudina Behremović iz Sanskog Mosta već devet godina ne zna kako izgleda sedmica bez dijalize. Od 2018. godine živi sa zatajenjem bubrega, a tri puta sedmično po četiri sata priključena je na aparat koji joj održava život. Pozivom na broj 17022 doniraju se 2 KM, a za operaciju i liječenje nedostaje još 83.890 KM od potrebnih 110.317 KM.

Iz organizacije Pomozi.ba ističu da su ovo samo neki od trenutno aktivnih apela. Novi zahtjevi za pomoć stižu gotovo svakodnevno, a novi apeli pokreću se iz sedmice u sedmicu jer uvijek postoji neko kome je liječenje hitno potrebno.

“Iza svakog apela stoji stvarna životna priča. To su naši sugrađani i sugrađanke, roditelji, djeca, braća i sestre koji žele samo jednu priliku, priliku za liječenje, ozdravljenje i život”, poručuju iz organizacije Pomozi.ba.

Iz organizacije pozivaju građane da podrže aktivne apele pozivom na humanitarne brojeve, dijeljenjem priča o oboljelima i donacijama u skladu sa svojim mogućnostima.

Jedan poziv vrijedan 2 KM može biti mali gest za onoga ko ga upućuje, ali nekome može značiti nastavak liječenja, novu nadu i priliku za život.

Donacije su moguće i putem web stranice: https://pomoziba.org/bs/lijecenja kao i standardnih bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.