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Velež slavio u Moldaviji: Mešić odveo Rođene u drugo pretkolo

Velež slavio u Moldaviji: Mešić odveo Rođene u drugo pretkolo

Nogometaši Veleža plasirali su se u drugo pretkolo Konferencijske lige nakon velike pobjede u Moldaviji protiv Milsamija. Rođeni su slavili rezultatom 1:0 u revanš susretu prvog pretkola i tako nakon ukupnih 2:1 prošli dalje u evropskom takmičenju.

Nakon remija 1:1 u prvom duelu odigranom u Zenici, Velež je u Moldaviju otputovao s jasnim ciljem – postići pozitivan rezultat i nastaviti evropsku avanturu.

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Iako u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, mostarski tim je bio opasniji i imao nekoliko kvalitetnih prilika.

Najbliže golu Velež je bio preko Spahića i Salčina, kada je nakon odlične akcije lopta završila pored gola. U nastavku utakmice Rođeni su preuzeli inicijativu, a nagrada za bolju igru stigla je u samoj završnici.

u 79. minuti stigao je veliki problem za domaću ekipu kada je Luchita dobio drugi žuti karton i ostavio svoju ekipu s igračem manje.

U 82. minuti Velež je poveo. Nakon lijepe akcije Rođenih, Spahić je odlično uposlio Mešića, koji je mirno realizovao priliku i donio veliko slavlje ekipi Ibre Rahimića.

Samo nekoliko minuta kasnije Velež je mogao udvostručiti prednost, ali Stojanović nije najbolje reagovao u obećavajućem napadu.

Do kraja susreta Velež je uspio sačuvati prednost i ostvariti vrijednu evropsku pobjedu.

Rođeni su tako ukupnim rezultatom 2:1 eliminisali Milsami i izborili plasman u drugo pretkolo Konferencijske lige, gdje ih očekuje okršaj sa Dunajskom Stredom iz Slovačke.

Nogometaši Veleža plasirali su se u drugo pretkolo Konferencijske lige nakon velike pobjede u Moldaviji protiv Milsamija. Rođeni su slavili rezultatom 1:0 u revanš susretu prvog pretkola i tako nakon ukupnih 2:1 prošli dalje u evropskom takmičenju.

Nakon remija 1:1 u prvom duelu odigranom u Zenici, Velež je u Moldaviju otputovao s jasnim ciljem – postići pozitivan rezultat i nastaviti evropsku avanturu.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Grad Zenica
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Velež remizirao s Milsamijem na Bilinom polju
Bilino Polje
Zenica 09.07.2026
Velež na Bilinom polju večeras traži dobar rezultat za uzvrat protiv Milsamija u Moldaviji

Iako u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, mostarski tim je bio opasniji i imao nekoliko kvalitetnih prilika.

Najbliže golu Velež je bio preko Spahića i Salčina, kada je nakon odlične akcije lopta završila pored gola. U nastavku utakmice Rođeni su preuzeli inicijativu, a nagrada za bolju igru stigla je u samoj završnici.

u 79. minuti stigao je veliki problem za domaću ekipu kada je Luchita dobio drugi žuti karton i ostavio svoju ekipu s igračem manje.

U 82. minuti Velež je poveo. Nakon lijepe akcije Rođenih, Spahić je odlično uposlio Mešića, koji je mirno realizovao priliku i donio veliko slavlje ekipi Ibre Rahimića.

Samo nekoliko minuta kasnije Velež je mogao udvostručiti prednost, ali Stojanović nije najbolje reagovao u obećavajućem napadu.

Do kraja susreta Velež je uspio sačuvati prednost i ostvariti vrijednu evropsku pobjedu.

Rođeni su tako ukupnim rezultatom 2:1 eliminisali Milsami i izborili plasman u drugo pretkolo Konferencijske lige, gdje ih očekuje okršaj sa Dunajskom Stredom iz Slovačke.

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IzvorArena Sport

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