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Koliko zarađuju ljekari u FBiH: Najveće plaće u Sarajevu, od 3.280 do 4.054 KM, prate ih Zenica, Tuzla…

Koliko zarađuju ljekari u FBiH: Najveće plaće u Sarajevu, od 3.280 do 4.054 KM, prate ih Zenica, Tuzla…

ljekar, doktor
Foto: Arhiva

Ljekari i stomatolozi u Kantonu Sarajevo nisu zadovoljni plaćama, pa su iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije prošle sedmice, ako se Vlada ne predomisli da udovolji njihovim zahtjevima, najavili štrajk.

Ljekari traže da se napravi pravilan odnos u koeficijentima, navodeći da je 4,27 posto satnica u ovom vremenu ponižavajuća.

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Iz Sindikata dodaju kako doktori u KS više nisu na prvom mjestu u Federaciji BiH po visini plaća.

– Ne može se dozvoliti sa ovolikim sredstvima u KS u odnosnu na druge kantona da sarajevski ljekari imaju manje koeficijente. Ponudili smo nekoliko ustopaka među kojima je i djelimično povećanje koeficijenata te da se to počne primjenjivati tek od 1. januara iduće godine. Sve to uradili smo kako bi se izbjegao štrajk, no Vlada je čvrstog stava. Nama godinama iz Zavoda zdravstvenog osiguranja govore kako nema para. Od 800 miliona KM, koliki je budžet, Zavod ne može izdvojiti 1,25 posto za zahtjeve doktora. To su minorna sredstva koja nikoga neće oštetiti – kazao je ranije za Faktor prim. dr. Izet Hočko, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS.

Osnovna plaća doktora medicine u Kantonu Sarajevo iznosi 3.280 KM, specijaliste 3.925, a subspecijaliste 4.054 marke.

Upoređena su ova primanja sa plaćama njihovih kolega u drugim kantonima u Federaciji BiH.

Tako u Tuzlanskom kantonu (TK) trenutno doktor medicine dobija 2.900 KM, specijalista 3.266, a subspecijalista 3.379 maraka.

No od septembra, prema riječima prof. dr. Elvire Konjić, predsjednice Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, osnovna plaća doktora medicine iznosit će 2.928 KM, specijaliste 3.379, a subspecijaliste 3.490 maraka.

– U Tuzlanskom kantonu radno vrijeme ljekara traje osam sati, plus pauza 30 minuta, znači osam i po sati. To utječe na izračun primanja, jer u drugim kantonima radno vrijeme ljekara traje sedam i po sati – objasnila je Konjić.

Osnovna plaća doktora medicine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) iznosi 2.608,65 KM.

Specijalista dobija 3.069, a subspecijalista 3.171,3 marke, kazali su nam u Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.

Dr. Elvis Cikotić, predsjednik Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona, govorio je o plaćama u ZDK.

Tako osnovna mjesečna plaća doktora medicine u ovom kantonu, prema riječima Cikotića, iznosi 3.000 KM, specijaliste 3.700, a subspecijaliste 3.850 maraka.

Prema riječima dr. Edina Šabića, predsjednika Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona (USK), plaća doktora bez specijalizacije je 2.500 KM, specijaliste 2.850, a subspecijaliste 2.900 maraka.

U Srednjobosanskom kantonu (SBK) doktor medicine, kako nam je kazala dr. Antonijela Križanac, predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, dobija 2.527 KM, specijalista 3.200, a subspecijalista 3.327 maraka.

Prema riječima dr. Ivice Jozića, predsjednika Sindikata ljekara Livanjskog kantona, doktor medicine dobija i 2.200, a specijalista 2.600 maraka.

Ljekari i stomatolozi u Kantonu Sarajevo nisu zadovoljni plaćama, pa su iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije prošle sedmice, ako se Vlada ne predomisli da udovolji njihovim zahtjevima, najavili štrajk.

Ljekari traže da se napravi pravilan odnos u koeficijentima, navodeći da je 4,27 posto satnica u ovom vremenu ponižavajuća.

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Iz Sindikata dodaju kako doktori u KS više nisu na prvom mjestu u Federaciji BiH po visini plaća.

– Ne može se dozvoliti sa ovolikim sredstvima u KS u odnosnu na druge kantona da sarajevski ljekari imaju manje koeficijente. Ponudili smo nekoliko ustopaka među kojima je i djelimično povećanje koeficijenata te da se to počne primjenjivati tek od 1. januara iduće godine. Sve to uradili smo kako bi se izbjegao štrajk, no Vlada je čvrstog stava. Nama godinama iz Zavoda zdravstvenog osiguranja govore kako nema para. Od 800 miliona KM, koliki je budžet, Zavod ne može izdvojiti 1,25 posto za zahtjeve doktora. To su minorna sredstva koja nikoga neće oštetiti – kazao je ranije za Faktor prim. dr. Izet Hočko, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS.

Osnovna plaća doktora medicine u Kantonu Sarajevo iznosi 3.280 KM, specijaliste 3.925, a subspecijaliste 4.054 marke.

Upoređena su ova primanja sa plaćama njihovih kolega u drugim kantonima u Federaciji BiH.

Tako u Tuzlanskom kantonu (TK) trenutno doktor medicine dobija 2.900 KM, specijalista 3.266, a subspecijalista 3.379 maraka.

No od septembra, prema riječima prof. dr. Elvire Konjić, predsjednice Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, osnovna plaća doktora medicine iznosit će 2.928 KM, specijaliste 3.379, a subspecijaliste 3.490 maraka.

– U Tuzlanskom kantonu radno vrijeme ljekara traje osam sati, plus pauza 30 minuta, znači osam i po sati. To utječe na izračun primanja, jer u drugim kantonima radno vrijeme ljekara traje sedam i po sati – objasnila je Konjić.

Osnovna plaća doktora medicine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) iznosi 2.608,65 KM.

Specijalista dobija 3.069, a subspecijalista 3.171,3 marke, kazali su nam u Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.

Dr. Elvis Cikotić, predsjednik Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona, govorio je o plaćama u ZDK.

Tako osnovna mjesečna plaća doktora medicine u ovom kantonu, prema riječima Cikotića, iznosi 3.000 KM, specijaliste 3.700, a subspecijaliste 3.850 maraka.

Prema riječima dr. Edina Šabića, predsjednika Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona (USK), plaća doktora bez specijalizacije je 2.500 KM, specijaliste 2.850, a subspecijaliste 2.900 maraka.

U Srednjobosanskom kantonu (SBK) doktor medicine, kako nam je kazala dr. Antonijela Križanac, predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, dobija 2.527 KM, specijalista 3.200, a subspecijalista 3.327 maraka.

Prema riječima dr. Ivice Jozića, predsjednika Sindikata ljekara Livanjskog kantona, doktor medicine dobija i 2.200, a specijalista 2.600 maraka.

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IzvorFaktor.ba

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