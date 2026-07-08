BIHAMK: Kreće Supermaraton za Srebrenicu, radovi na brojnim cestama

Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu, uz dobru vidljivost.

Danas iz Bihaća kreće Supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić Grad-Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretati će se na istoj relaciji.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) dolazi do povremenih obustava saobraćaja.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 07 do 17 sati (osim vikenda) vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 07. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 8. 07. ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 9 do 15 sati na putnom pravcu Caparde-Karakaj, a 9.07. u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević Polje-Milići.

Dana 11. 07. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.