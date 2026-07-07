Narodna skupština RS-a usvojila spornu deklaraciju

Narodna skupština Republike Srpske je na 40. posebnoj sjednici usvojila Deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, na prijedlog predsjednika NSRS Nenada Stevandića.

Ovu deklaraciju, koja sadrži i brojne sporne termine, usvojili su sa 56 glasova za i bez glasova protiv ili suzdržanih.

Već u prvom dijelu deklaracije se iznose ocjene o entitetu RS kao”državi”i”zemlji”, dok se agresija na BiH naziva”proteklim tragičnim građanskim sukobom”.”Imajući u vidu da je Republika Srpska stvorena i odbranjena u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, zajedno s našim narodom, vojskom i policijom, imamo obavezu i nosimo posebnu odgovornost da u sadašnjoj složenoj regionalnoj i široj međunarodnoj situaciji sačuvamo našu zemlju i odbranimo naše vitalne nacionalne interese za koje su živote položile hiljade naših rodoljuba tokom proteklog tragičnog građanskog sukoba u BiH”, navodi se u uvodu.

U samom tekstu ove deklaracije, koja sadrži šest tačaka, ističe se potreba”odbrane institucija RS-a”.”Narodna skupština Republike Srpske naglašava važnost odbrane demokratski izabranih institucija Republike Srpske od svih pokušaja da budu smanjene ili ukinute njihove nadležnosti i prenijete na nivo unitarne BiH, suprotno ustavima Republike Srpske i BiH, a koje je verifikovao Dejtonski mirovni sporazum kao međunarodni ugovor”, piše u prvoj tački.

Traži se i poništenje odluka visokih predstavnika u BiH, i to kroz državne institucije. Ovo je pitanje na kojem su političari okupljeni oko SNSD-a uporno insistirali u prethodnom periodu jer se nadaju da bi novi visoki predstavnik mogao ukinuti izmjene Krivičnog zakona BiH po kojima je osuđen Milorad Dodik.”Neophodno je kroz parlamentarne procedure na nivou BiH, što uključuje i poništenje niza odluka visokih predstavnika, vratiti dejtonske nadležnosti Republike Srpske, a koje su joj mimo ustava i zakona oduzete uz svesrdnu podršku dijela međunarodne zajednice i unitarističkih snaga u BiH. To na kraju podrazumijeva i prestanak mandata OHR-a i visokog predstavnika i okretanje dijalogu i političkom dogovoru svih relevantnih političkih subjekata o budućnosti BiH”, piše u ovoj tački.

Referirali su se i na pitanje državne imovine, u skladu s narativom političke scene u ovom entitetu.”Narodna skupština Republike Srpske podsjeća na važnost sprečavanja svih pokušaja da se oduzme imovina Republike Srpske, a da se vlasništvo nad njom kao i njenim korištenjem prenese na nivo BiH i u tom smislu je potrebno pooštravanje zakonskih propisa i kažnjavanje svih zloupotreba koje se odnose na ovo vitalno nacionalno pitanje”, navodi se.

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