Nova Željezara Zenica prvi put se oglasila nakon smrti radnika

U vezi sa ranijom obaviješću o incidentu u krugu Nove Željezare Zenica od 25. juna 2026. godine, s dubokim žaljenjem obavještavamo da je naš kolega Mirnes Kamerić preminuo danas, 07. jula 2026. godine.

U ime Uprave, zaposlenika i cijelog kolektiva Nove Željezare Zenica izražavamo iskreno saučešće porodici, prijateljima i svim njegovim kolegama. Od prvog dana nakon incidenta Uprava kompanije bila je u kontaktu sa porodicom, a predstavnici Uprave su i danas u posjeti porodici našeg preminulog kolege. Nova Željezara Zenica će porodici pružiti svu neophodnu podršku i pomoć koja bude potrebna u ovom teškom periodu.

Podsjećamo da su nadležni organi proveli uviđajne radnje te da je po nalogu nadležnog tužioca pokrenuto vještačenje kojim će biti utvrđene okolnosti i uzroci ovog događaja.

Molimo javnost i medije za poštivanje privatnosti porodice preminulog radnika te za suzdržavanje od nagađanja dok nadležni organi ne okončaju svoj posao.

Još jednom izražavamo duboko saučešće porodici Kamerić.

Nova Željezara Zenica d.o.o.