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Čelik dovodi napadača s velikim premijerligaškim iskustvom

Čelik dovodi napadača s velikim premijerligaškim iskustvom

Nekadašnji igrač Sloge Meridian, Dejan Vidić nije se dugo zadržao u Irtišu.

On je u klubu iz Pavlodara proveo sam 12 dana.

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Odigrao je dvije utakmice i upisao 49 minuta, a onda je napustio taj klub. Kako navodi Faktor za njega je sada zainteresovan Čelik iz Zenice koji se ove sezone vratio u Premijer ligu.

Podsjetimo Vidić je u dresu Sloge Meridian na 93 utakmice dao 27 golova, uz četiri asistencije.

Tokom svoje karijere je igrao za Moravu iz Velike Plane, Napredak, Pobedu iz Beloševca, Topolu, Zlatibor i onda prelazi u Crvenu zvezdu. Odmah nakon toga je išao po pozajmicama u Zemun, Grafičar, Napredak i IMT.

Nekadašnji igrač Sloge Meridian, Dejan Vidić nije se dugo zadržao u Irtišu.

On je u klubu iz Pavlodara proveo sam 12 dana.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
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Teška krađa u Zenici: Iz stana ukraden televizor
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Odigrao je dvije utakmice i upisao 49 minuta, a onda je napustio taj klub. Kako navodi Faktor za njega je sada zainteresovan Čelik iz Zenice koji se ove sezone vratio u Premijer ligu.

Podsjetimo Vidić je u dresu Sloge Meridian na 93 utakmice dao 27 golova, uz četiri asistencije.

Tokom svoje karijere je igrao za Moravu iz Velike Plane, Napredak, Pobedu iz Beloševca, Topolu, Zlatibor i onda prelazi u Crvenu zvezdu. Odmah nakon toga je išao po pozajmicama u Zemun, Grafičar, Napredak i IMT.

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IzvorFaktor.ba

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