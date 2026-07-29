Čelik dovodi napadača s velikim premijerligaškim iskustvom

Nekadašnji igrač Sloge Meridian, Dejan Vidić nije se dugo zadržao u Irtišu.

On je u klubu iz Pavlodara proveo sam 12 dana.

Odigrao je dvije utakmice i upisao 49 minuta, a onda je napustio taj klub. Kako navodi Faktor za njega je sada zainteresovan Čelik iz Zenice koji se ove sezone vratio u Premijer ligu.

Podsjetimo Vidić je u dresu Sloge Meridian na 93 utakmice dao 27 golova, uz četiri asistencije.

Tokom svoje karijere je igrao za Moravu iz Velike Plane, Napredak, Pobedu iz Beloševca, Topolu, Zlatibor i onda prelazi u Crvenu zvezdu. Odmah nakon toga je išao po pozajmicama u Zemun, Grafičar, Napredak i IMT.