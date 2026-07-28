Promovisan XII tom višetomnog Rječnika bosanskog jezika u Zenici

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, uz podršku Muftijstva zeničkog, a pod pokroviteljstvom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, organiziralo je u Zenici promociju višetomnog enciklopedijskog projekta Rječnika bosanskog jezika, autora projekta rah. akademika Dževada Jahića.

Muftija zenički hafiz prof. dr. Mevludin-ef. Dizdarević govorio je o važnosti jezika kao temelja identiteta, kulture i pamćenja jednog naroda. Ukazao je na potrebu čuvanja i njegovanja bosanskog jezika, kao i na značaj naučnih projekata koji ga dokumentiraju i čuvaju za buduće generacije.

Uime Vlade Zeničko-dobojskog kantona obratio se ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, koji je istakao da je Vlada ZDK prepoznala značaj ovog kapitalnog projekta i njegovu vrijednost za bosanski jezik, kulturu i nauku. Tom prilikom prenio je i žaljenje premijera ZDK prof. dr. Nezira Pivića što zbog opravdane spriječenosti nije mogao prisustvovati promociji.

U ime izdavača obratio se član Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Edhem Bičakčić koji je govorio o realizaciji projekta te podsjetio na institucije, ustanove i pojedince koji su svojim doprinosom i podrškom pomogli njegovu realizaciju.

O višetomnom Rječniku bosanskog jezika govorili su promotori prof. dr. Amira Turbić Hadžagić, predsjedavajuća Savjeta VKBI za bosanski jezik i književnost, i dr. sc. Jasmin Hodžić, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu.

U nastavku je predstavljen i XII tom Rječnika, o kojem je govorio doc. dr. Haris Čatović, naučni saradnik Instituta za jezik UNSA i autor ovog toma. XII tom obuhvata riječi od “pol” do “poš” i predstavlja nastavak višegodišnjeg rada na ovom značajnom leksikografskom projektu.

Promociju je moderirao mr. sc. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Višetomni “Rječnik bosanskog jezika” predstavlja jedan od značajnih projekata u oblasti bosnistike, čiji je cilj sistematsko bilježenje, proučavanje i očuvanje leksičkog bogatstva bosanskog jezika. Promocija u Zenici bila je prilika da se još jednom ukaže na važnost jezika kao prostora kulturnog pamćenja i sastavnog dijela identiteta, saopćeno je iz Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.