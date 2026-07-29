ZZO ZDK upozorava: Odluke Vlade FBiH ugrožavaju zdravstvenu zaštitu građana ZDK

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona izrazio je zabrinutost zbog odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kojom su odobrena sredstva u iznosu od 2.918.991,48 KM za izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 54 radnika Rudnika mrkog uglja Breza i Rudnika mrkog uglja Zenica, upozoravajući da su pritom izostavljena sredstva za doprinose za zdravstveno osiguranje.

U saopćenju za javnost iz Zavoda navode da u potpunosti podržavaju mjere kojima se radnicima omogućava ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava, uključujući pravo na penziju, ali ističu da takve odluke ne bi smjele podrazumijevati selektivno izmirivanje zakonskih obaveza.

Iz Zavoda podsjećaju da su Zakonom o doprinosima Federacije BiH jasno propisani doprinosi za obavezna osiguranja te postavljaju pitanje zbog čega se finansiraju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok se zanemaruju doprinosi koji predstavljaju osnov finansiranja zdravstvenog sistema.

Naglašavaju da se od Zavoda očekuje osiguravanje pune i kvalitetne zdravstvene zaštite za rudare i sve druge osiguranike, iako se istovremeno uskraćuju sredstva koja su zakonom namijenjena finansiranju zdravstvenog osiguranja.

Prema podacima Zavoda, dugovanja po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje tri rudnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka. Upozoravaju da takav dug predstavlja ozbiljno opterećenje za finansijsku održivost zdravstvenog sistema te direktno utiče na kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite svim osiguranicima.

Osim postojećeg duga, iz Zavoda ističu da je potrebno pronaći sistemsko rješenje za izmirenje tekućih obaveza za zdravstveno osiguranje, koje za rudnike u Zeničko-dobojskom kantonu na godišnjem nivou iznose oko 18 miliona KM.

U saopćenju se navodi da svako uskraćivanje prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje ograničava mogućnost finansiranja zdravstvenih usluga, lijekova sa esencijalne liste, ortopedskih i drugih pomagala, banjsko-klimatskog liječenja, kao i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK pozvao je Vladu Federacije BiH da izmijeni donesene odluke i osigura sredstva i za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje, ocjenjujući da jednak odnos prema svim zakonskim obavezama nije pitanje diskrecione procjene, već dosljedne primjene zakona, zaštite javnog interesa i očuvanja finansijske stabilnosti zdravstvenog sistema Federacije BiH.