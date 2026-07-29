FIFA osniva kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara za upravljanje svjetskim prvenstvima

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino predstavio je plan za osnivanje kompanije vrijedne 20 milijardi dolara (17,5 milijardi eura) koja bi, uz podršku privatnih investitora, upravljala najvažnijim FIFA-inim takmičenjima, uključujući Svjetsko prvenstvo i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Među potencijalnim ulagačima nalazi se i investicioni fond povezan s porodicom Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Riječ je o drugom pokušaju Infantina da privatizuje dio FIFA-ine komercijalne imovine. Prvi takav prijedlog iznio je još 2018. godine, kada je zagovarao višemilijardni projekat stvaranja novih globalnih fudbalskih takmičenja uz finansiranje privatnog kapitala.

Prema pisanju londonskog lista The Times, nova komercijalna podružnica nosila bi naziv FIFA Forward Enterprise (FFE) i upravljala bi komercijalnim pravima FIFA-inih najvećih takmičenja.

FIFA je saopćila da planira prikupiti do 4,2 milijarde dolara (3,7 milijardi eura) tokom ove godine, na osnovu početne procjene vrijednosti kompanije od 20 milijardi dolara. Ulaganja bi bila ograničena na manjinske udjele, bez upravljačke kontrole.

Na projektu FIFA sarađuje s investicionom bankom JP Morgan iz New Yorka, dok se među zainteresovanim investitorima spominje fond Thrive Eternal, koji je osnovao Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera.

Oštre kritike

Plan je odmah izazvao snažnu reakciju UEFA-e, koja smatra da FIFA ovim potezom prelazi granice prihvatljivog upravljanja svjetskim fudbalom.

“Ovo je granica koju fudbalske institucije nikada ne bi smjele prijeći. UEFA ovaj slučaj smatra izuzetno ozbiljnim, a isto bi trebali učiniti i svi nacionalni fudbalski savezi”, navodi se u saopćenju evropske krovne organizacije.

UEFA je upozorila da se „duša i upravljanje fudbalom ne smiju pretvoriti u robu za trgovinu, posebno bez ikakve transparentnosti o tome ko će od svega finansijski profitirati“.

FIFA trenutno djeluje kao neprofitno udruženje sa sjedištem u Švicarskoj i okuplja 211 nacionalnih fudbalskih saveza. Svaka promjena ove vrste zahtijeva odobrenje članica.

Infantino tvrdi da će novi model donijeti veću korist svim savezima.

“Ovo je demokratizacija fudbala na globalnom nivou”, poručio je predsjednik FIFA-e, dodajući da je proces konsultacija već započeo.

Detalji plana predstavljeni su članovima FIFA-e 18. jula na sastanku na Manhattanu, dan prije finala Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine. Tada je Infantino poručio da želi “osloboditi puni komercijalni potencijal koji FIFA posjeduje”.

Novi model

FIFA ističe da bi zahvaljujući programu FIFA Fast-Forward nacionalni savezi dobili znatno više sredstava za razvoj fudbala.

Umjesto dosadašnjih osam miliona dolara (sedam miliona eura) po savezu tokom ciklusa od 2027. do 2030. godine, iznos bi bio povećan na 20 miliona dolara, zatim na 22 miliona, odnosno 24 miliona dolara u narednim četverogodišnjim ciklusima.

Ovo nije prvi put da Infantino pokušava provesti višemilijardni projekat uz podršku privatnog kapitala. Još 2018. godine predložio je tajni sporazum vrijedan 25 milijardi dolara (22 milijarde eura), koji je uključivao japanski SoftBank i proširenje Svjetskog klupskog prvenstva, uz navodnu podršku saudijskih investitora.

Taj prijedlog propao je zbog snažnog protivljenja UEFA-e, koja je smatrala da predstavlja prijetnju njenim najvrjednijim takmičenjima – Ligi prvaka i Evropskom prvenstvu.

U međuvremenu je Infantino dodatno učvrstio odnose sa Saudijskom Arabijom. Ta zemlja će biti domaćin Svjetskog prvenstva 2034. godine, a bila je i jedan od glavnih finansijera proširenog Svjetskog klupskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Američkim Državama 2025. godine.

Finansijski uspjeh upravo završenog Svjetskog prvenstva dodatno je ojačao Infantinovu poziciju. FIFA je od turnira 2026. ostvarila rekordnih oko 12 milijardi dolara (10,5 milijardi eura) prihoda zahvaljujući rekordnim cijenama ulaznica i VIP paketa u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Zbog toga se očekuje da će Infantino naredne godine bez protukandidata biti izabran za četvrti i posljednji mandat na čelu FIFA-e, koji bi trajao do 2031. godine.

Ipak, već godinama postoje špekulacije da bi nakon isteka predsjedničkog mandata mogao preuzeti drugačiju globalnu funkciju u svjetskom fudbalu.

The Times navodi da bi upravo u okviru nove kompanije FFE mogla biti uspostavljena funkcija izvršnog komesara, nalik poziciji glavnog izvršnog direktora, koju bi mogao preuzeti Infantino.

Iz FIFA-e odgovaraju da o tome nikada nije bilo razgovora, ali dodaju kako će predsjednik FIFA-e i administracija, ukoliko projekat bude odobren, imati vodeću ulogu u radu nove kompanije.

Za sada nije objavljen vremenski okvir u kojem će FIFA-ino Vijeće i svih 211 nacionalnih saveza raspravljati i odlučivati o ovom prijedlogu.