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Jajce domaćin 11. Međunarodnih skokova s Vodopada

Jajce domaćin 11. Međunarodnih skokova s Vodopada

Jajce, Skokovi
Foto: Arhiv

Jajce će i ove godine biti domaćin jednog od najatraktivnijih ljetnih događaja u Bosni i Hercegovini. U subotu, 8. augusta, s početkom u 17 sati, bit će održani 11. Međunarodni natjecateljski skokovi s Vodopada, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja vrhunske skakače i privlači hiljade domaćih i stranih turista.

Kako su saopćili organizatori, riječ je o jedinstvenom sportsko-turističkom događaju koji značajno doprinosi promociji Jajca kao turističke destinacije, ali i razvoju lokalne privrede te očuvanju kulturne baštine.

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Prirodna pozornica bit će vodopad rijeke Plive, smješten u samom centru historijske jezgre kraljevskog grada, s kojeg će takmičari izvoditi skokove s visine veće od 20 metara. Skokovi s velikih visina (High Diving) smatraju se jednom od najzahtjevnijih i najekstremnijih sportskih disciplina, dok tradicionalni skok u stilu „Lasta“ u Bosni i Hercegovini ima višestoljetnu tradiciju i status nematerijalne kulturne baštine.

Takmičarski dio programa okupit će najbolje skakače iz regije, dok će u revijalnom dijelu nastupiti sportisti iz Hrvatske, Danske, Njemačke, Slovenije i Kosova, čime manifestacija dodatno potvrđuje svoj međunarodni karakter i značaj na evropskoj sceni ekstremnih sportova.

Posjetioce očekuje i bogat muzički program. Nakon završetka skokova, na platou Vodopada koncert će održati sastav Rock Ko Fol, u okviru ovogodišnjeg Kraljevskog festivala zabave. Festivalski program počinje u četvrtak, 6. augusta, nastupom Grše, dok će dan kasnije, u petak, publiku zabavljati regionalna zvijezda Džejla Ramović.

Organizatori ističu da Jajce tokom ljetnih mjeseci bilježi kontinuiran rast turističkih posjeta zahvaljujući bogatom programu kulturnih i zabavnih sadržaja, a Međunarodni skokovi s Vodopada predstavljaju vrhunac ovogodišnje turističke sezone i potvrdu uspješnog razvoja manifestacijskog turizma u Bosni i Hercegovini.

Jajce će i ove godine biti domaćin jednog od najatraktivnijih ljetnih događaja u Bosni i Hercegovini. U subotu, 8. augusta, s početkom u 17 sati, bit će održani 11. Međunarodni natjecateljski skokovi s Vodopada, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja vrhunske skakače i privlači hiljade domaćih i stranih turista.

Kako su saopćili organizatori, riječ je o jedinstvenom sportsko-turističkom događaju koji značajno doprinosi promociji Jajca kao turističke destinacije, ali i razvoju lokalne privrede te očuvanju kulturne baštine.

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Prirodna pozornica bit će vodopad rijeke Plive, smješten u samom centru historijske jezgre kraljevskog grada, s kojeg će takmičari izvoditi skokove s visine veće od 20 metara. Skokovi s velikih visina (High Diving) smatraju se jednom od najzahtjevnijih i najekstremnijih sportskih disciplina, dok tradicionalni skok u stilu „Lasta“ u Bosni i Hercegovini ima višestoljetnu tradiciju i status nematerijalne kulturne baštine.

Takmičarski dio programa okupit će najbolje skakače iz regije, dok će u revijalnom dijelu nastupiti sportisti iz Hrvatske, Danske, Njemačke, Slovenije i Kosova, čime manifestacija dodatno potvrđuje svoj međunarodni karakter i značaj na evropskoj sceni ekstremnih sportova.

Posjetioce očekuje i bogat muzički program. Nakon završetka skokova, na platou Vodopada koncert će održati sastav Rock Ko Fol, u okviru ovogodišnjeg Kraljevskog festivala zabave. Festivalski program počinje u četvrtak, 6. augusta, nastupom Grše, dok će dan kasnije, u petak, publiku zabavljati regionalna zvijezda Džejla Ramović.

Organizatori ističu da Jajce tokom ljetnih mjeseci bilježi kontinuiran rast turističkih posjeta zahvaljujući bogatom programu kulturnih i zabavnih sadržaja, a Međunarodni skokovi s Vodopada predstavljaju vrhunac ovogodišnje turističke sezone i potvrdu uspješnog razvoja manifestacijskog turizma u Bosni i Hercegovini.

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IzvorZenit.ba

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