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Odgođena utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinjskog

Odgođena utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinjskog

Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj jučer donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Duel između FK Borac Banja Luka i HŠK Zrinjski Mostar, koji je bio planiran za 2. august na Gradskom stadionu u Banjoj Luci neće biti odigran u ovom terminu baš kao i svaki prethodni duel osvajača titule prvaka i Kupa naše domovine.

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Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove.

Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni.

Podsjetimo, Borac je osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine, a Zrinjski je osvojio naslov u Kupu BiH pobijedivši Velež u dvomeču.

Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj jučer donio je odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Duel između FK Borac Banja Luka i HŠK Zrinjski Mostar, koji je bio planiran za 2. august na Gradskom stadionu u Banjoj Luci neće biti odigran u ovom terminu baš kao i svaki prethodni duel osvajača titule prvaka i Kupa naše domovine.

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Odluka je donesena uzimajući u obzir nastupe oba kluba u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, kako bi im se omogućila što kvalitetnija sportska i logistička priprema za evropske izazove.

Novi termin odigravanja Superkupa bit će u prvoj narednoj reprezentativnoj pauzi, a datum i satnica bit će naknadno određeni.

Podsjetimo, Borac je osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine, a Zrinjski je osvojio naslov u Kupu BiH pobijedivši Velež u dvomeču.

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IzvorKlix.ba

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