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Teška krađa u Zenici: Iz stana ukraden televizor

Teška krađa u Zenici: Iz stana ukraden televizor

Provala
Foto: Ilustracija

U Zenici je prijavljena teška krađa u kojoj je iz jednog stana otuđen televizor, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Prema informacijama policije, u ponedjeljak, 28. jula, u 20.20 sati, dežurnoj službi Policijske stanice Centar obratila se M.Š. (1998.) iz Zenice i prijavila da je u njenom stanu u ulici ZAVNOBiH-a, u periodu od 18. do 28. jula, nepoznata osoba ili više njih izvršila krivično djelo “Teška krađa”.

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Tom prilikom otuđen je televizor marke LG.

Uviđaj su obavili službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, uz upoznavanje dežurnog tužioca, a policija poduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela i pronalasku počinioca.

U Zenici je prijavljena teška krađa u kojoj je iz jednog stana otuđen televizor, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Prema informacijama policije, u ponedjeljak, 28. jula, u 20.20 sati, dežurnoj službi Policijske stanice Centar obratila se M.Š. (1998.) iz Zenice i prijavila da je u njenom stanu u ulici ZAVNOBiH-a, u periodu od 18. do 28. jula, nepoznata osoba ili više njih izvršila krivično djelo “Teška krađa”.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Policija
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Zabilježeni slučajevi narušavanja javnog reda i kriminaliteta na području ZDK
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Teška krađa u zeničkom naselju Pehare, iz tekije ukraden alat i 1.800 KM
Stop Policija
Zeničko-dobojski kanton 21.07.2026
Saobraćajna nezgoda na autocesti A-1 kod Zenice, saobraćaj usporen

Tom prilikom otuđen je televizor marke LG.

Uviđaj su obavili službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, uz upoznavanje dežurnog tužioca, a policija poduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela i pronalasku počinioca.

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IzvorZenit.ba

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