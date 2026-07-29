Teška krađa u Zenici: Iz stana ukraden televizor

U Zenici je prijavljena teška krađa u kojoj je iz jednog stana otuđen televizor, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Prema informacijama policije, u ponedjeljak, 28. jula, u 20.20 sati, dežurnoj službi Policijske stanice Centar obratila se M.Š. (1998.) iz Zenice i prijavila da je u njenom stanu u ulici ZAVNOBiH-a, u periodu od 18. do 28. jula, nepoznata osoba ili više njih izvršila krivično djelo “Teška krađa”.

Tom prilikom otuđen je televizor marke LG.

Uviđaj su obavili službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I, uz upoznavanje dežurnog tužioca, a policija poduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela i pronalasku počinioca.