Crveni križ Zenica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi: Poziv građanima da spase živote
Crveni križ Zenica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi: Poziv građanima da spase živote
Crveni križ Grada Zenica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u petak, 31. jula, u prostorijama Transfuzijskog centra Kantonalne bolnice Zenica, u periodu od 7:30 do 12:00 sati.
Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave građane koji ispunjavaju uslove za darivanje krvi da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim nesebičnim gestom pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi za pacijente kojima je transfuzija neophodna.
Posebno ističu da ljetni period tradicionalno donosi smanjene zalihe krvi zbog godišnjih odmora, dok potrebe zdravstvenih ustanova za ovom dragocjenom tečnošću ostaju svakodnevne. Podsjećaju da jedna doza krvi može spasiti čak tri života, zbog čega je svaki dobrovoljni davalac od izuzetnog značaja.
“Budite dio lanca solidarnosti – darujte krv i nekome pružite novu priliku za život”, poručuju organizatori akcije.
Akcija će biti održana u petak, 31. jula, od 7:30 do 12:00 sati u Transfuzijskom centru Kantonalne bolnice Zenica, a za sve dobrovoljne davaoce krvi organizatori su osigurali obrok zahvale.
Crveni križ Grada Zenica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u petak, 31. jula, u prostorijama Transfuzijskog centra Kantonalne bolnice Zenica, u periodu od 7:30 do 12:00 sati.
Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave građane koji ispunjavaju uslove za darivanje krvi da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim nesebičnim gestom pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi za pacijente kojima je transfuzija neophodna.
Posebno ističu da ljetni period tradicionalno donosi smanjene zalihe krvi zbog godišnjih odmora, dok potrebe zdravstvenih ustanova za ovom dragocjenom tečnošću ostaju svakodnevne. Podsjećaju da jedna doza krvi može spasiti čak tri života, zbog čega je svaki dobrovoljni davalac od izuzetnog značaja.
“Budite dio lanca solidarnosti – darujte krv i nekome pružite novu priliku za život”, poručuju organizatori akcije.
Akcija će biti održana u petak, 31. jula, od 7:30 do 12:00 sati u Transfuzijskom centru Kantonalne bolnice Zenica, a za sve dobrovoljne davaoce krvi organizatori su osigurali obrok zahvale.
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