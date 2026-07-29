Građani Viteza upozoravaju na otpadne vode u potoku Kremenik, u blizini se planira i autopraonica

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” zatražilo je hitan i koordiniran inspekcijski nadzor potoka Kremenik i istoimenog izvorišta pitke vode u Vitezu, nakon višegodišnjih upozorenja građana na moguće ispuštanje otpadnih voda, zahvate u prirodnom koritu i degradaciju nekadašnjeg ribljeg plodišta. Istovremeno je otvorena javna rasprava o izmjenama Regulacionog plana “Poslovni centar PC-96”, kojima bi, prema javno objavljenim informacijama, mogla biti omogućena izgradnja samouslužne autopraonice na parkingu centra u Vitezu.

Iz Aarhus centra naglašavaju da konačna odluka o izmjenama plana još nije donesena. Općinsko vijeće Vitez je 23. jula 2026. godine usvojilo nacrt odluke i zaključak o provođenju javne rasprave, koja traje od 28. jula do 12. augusta.

Nakon završetka rasprave nadležni bi trebali razmotriti pristigle primjedbe i prijedloge, a potom odlučivati o konačnom tekstu izmjena plana.

Građani prijavljuju dugogodišnje onečišćenje

Prema informacijama i dokazima koje su mještani dostavili Aarhus centru, Kremenik je povezan s izvorištem koje se koristi za javno vodosnabdijevanje, a nekada je bio prirodno mrijestilište potočne pastrmke i važan prostor za očuvanje lokalnog ribljeg fonda.

Građani tvrde da je potok usljed dugogodišnjeg onečišćenja ozbiljno degradiran i da je gotovo izgubio svoje prirodne funkcije. Iz Aarhus centra navode da ove tvrdnje zahtijevaju stručno ispitivanje kvaliteta vode i sedimenta, kao i procjenu stanja ribljeg fonda i cjelokupnog vodnog ekosistema.

Posebnu zabrinutost izazivaju tvrdnje da se otpadne vode ispuštaju približno 200 metara nizvodno od izvorišta.

U prijavi Aarhus centra spominju se sumnje povezane s poslovnim objektima obližnjeg okozmetičkog marketa i jednog prodajnog centra, uključujući moguću neadekvatnost ili nefunkcionalnost sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda.

Iz Udruženja naglašavaju da ove tvrdnje nisu predstavljene kao konačno utvrđene činjenice, nego kao navodi potkrijepljeni fotografijama i videosnimcima, zbog kojih je zatražen hitan i nenajavljen inspekcijski nadzor.

Pitanje izvršenja ranijih inspekcijskih mjera

Iz dokumentacije koju je Mjesnoj zajednici Stari Vitez dostavila kantonalna vodna inspekcija proizlazi da su tokom 2025. godine izvršeni nadzori kod obližnjeg prodajnog centra i kozmetičkog marketa, te da su donesena rješenja kojima je naloženo otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Međutim, građani su Aarhus centru i tokom juna i jula 2026. godine dostavljali nove fotografije i snimke za koje tvrde da prikazuju nastavak ispuštanja u potok.

Zbog toga iz Udruženja traže da se utvrdi jesu li ranija inspekcijska rješenja izvršena, kada je provedena kontrola njihovog izvršenja i kakvo je trenutno stanje na terenu.

Smatraju da se inspekcijski postupak ne može smatrati završenim ukoliko su naložene mjere ostale neprovedene, a mogući uzroci onečišćenja nisu trajno otklonjeni.

Sumnje na betoniranje korita i gradnju uz vodotok

Kremenik, prema navodima Aarhus centra, nije ugrožen samo mogućim ispuštanjem otpadnih voda.

Postoje indicije da je dio njegovog prirodnog korita pretvoren u betonski kanal, kao i da su pojedini objekti izgrađeni unutar ili neposredno uz vodotok.

Zbog toga je zatražena provjera zakonitosti svih zahvata, postojanja vodnih, urbanističkih i građevinskih dozvola te eventualne gradnje u vodnom dobru.

Ukoliko se utvrdi da su radovi izvedeni bez potrebnih odobrenja ili suprotno propisima, iz Udruženja traže uklanjanje nezakonitih zahvata, sanaciju vodotoka i vraćanje lokaliteta u stanje koje omogućava obnovu njegovih prirodnih funkcija.

Autopraonica još nije odobrena

Dok postojeće sumnje na onečišćenje i moguće nezakonite zahvate još nisu u potpunosti ispitane, otvorena je javna rasprava o izmjenama Regulacionog plana.

U službenom pozivu navedeno je da je cilj planskog dokumenta uređenje prostora u skladu sa stanjem na terenu, dok se u medijskim izvještajima navodi da bi izmjenama mogla biti omogućena gradnja samouslužne autopraonice na parkingu centra u Vitezu.

Iz Aarhus centra podsjećaju da je u ovoj fazi riječ o nacrtu planskog dokumenta i predloženoj namjeni prostora, a ne o konačno odobrenom objektu.

Također navode da bez službenih grafičkih priloga, tačne oznake parcele i poređenja s granicama zona zaštite izvorišta nije moguće odgovorno tvrditi da se planirana lokacija nalazi unutar određene sanitarne zone.

Zbog toga traže da se službeno utvrdi odnos planirane lokacije prema izvorištu i svim zonama njegove zaštite.

Traže objavu kompletne dokumentacije

Autopraonice proizvode tehnološke otpadne vode koje mogu sadržavati deterdžente, ulja, goriva, suspendovane čestice i druge zagađujuće materije.

Iz Udruženja zbog toga smatraju da se prije eventualnog usvajanja konačnih izmjena plana mora dokazati da postoji odgovarajuća infrastruktura za prikupljanje i tretman otpadnih voda te da planirani zahvat neće ugroziti kvalitet vode, tlo, vodotok ili javno vodosnabdijevanje.

Aarhus centar pozvao je Općinu Vitez da javnosti učini lako dostupnim kompletan nacrt izmjena Regulacionog plana, sve grafičke priloge, podatke o obuhvatu i tačnoj lokaciji planiranog objekta, kao i stručna mišljenja na osnovu kojih je predložena nova namjena prostora.

Traže i jasan prikaz odnosa parcele prema izvorištu i zonama zaštite te objašnjenje načina na koji bi bile prikupljane, prečišćavane i ispuštane otpadne vode iz eventualne autopraonice.

Zahtjev za koordinirani inspekcijski nadzor

Javna rasprava traje do 12. augusta, a zainteresovani građani mogu dostaviti primjedbe elektronskim putem ili ih predati na protokol Općine Vitez, uz naznaku da se odnose na javnu raspravu o Poslovnom centru PC-96-2.

Iz Aarhus centra poručuju da se moguće ispuštanje otpadnih voda, ranije utvrđeni nedostaci, betoniranje korita, objekti uz vodotok, degradacija ribljeg staništa i nova planska namjena u blizini Kremenika moraju posmatrati kao povezani pritisci na isti vodni sistem.

Zatražili su koordinirani nadzor vodne, okolišne i građevinske inspekcije, laboratorijsko uzorkovanje vode uzvodno i nizvodno od mogućih ispusta, provjeru funkcionalnosti sistema za prečišćavanje te kontrolu zakonitosti svih zahvata u koritu.

Također traže utvrđivanje trenutnog stanja ribljeg fonda i nekadašnjeg prirodnog mrijestilišta, kao i javno objavljivanje rezultata nadzora i svih naloženih mjera.

Do završetka inspekcijskih provjera, stručne procjene mogućih uticaja i razmatranja primjedbi iz javne rasprave, iz Udruženja smatraju da ne bi trebalo donositi konačne planske odluke niti izdavati dozvole za objekte koji bi mogli dodatno opteretiti Kremenik.

Poručuju da zaštita izvorišta pitke vode, prirodnog vodotoka i nekadašnjeg mrijestilišta nije pitanje odnosa prema pojedinačnom investitoru, nego zakonska obaveza institucija i pravo građana na pitku vodu i zdrav okoliš.