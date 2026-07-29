BMW ukida 8.000 radnih mjesta širom svijeta

Njemački proizvođač automobila BMW će ukinuti 8.000 radnih mjesta širom svijeta, a broj radnih mjesta bit će smanjen kroz prirodnu fluktuaciju osoblja i program dobrovoljnog otpuštanja u Njemačkoj, rekli su izvori za dpa u srijedu.

Program otpuštanja trebao bi trajati od oktobra 2026. do kraja 2027. godine i namijenjen je svim zaposlenicima u Njemačkoj koji nisu direktno uključeni u proizvodnju. Oko 84.000 od 154.000 zaposlenih kompanije radi u Njemačkoj.

BMW sa sjedištem u Minhenu posljednji je veliki njemački proizvođač automobila koji je proveo veliki program otpuštanja nakon serije otpuštanja u Volkswagenu, Mercedesu, Audiju i Porscheu.

Cijela njemačka automobilska industrija, stub najveće evropske ekonomije, pati od pada na ključnom kineskom tržištu usred naglo rastuće domaće konkurencije. Američke tarife i kriza na Bliskom istoku pogoršale su poteškoće.