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BMW ukida 8.000 radnih mjesta širom svijeta

BMW ukida 8.000 radnih mjesta širom svijeta

Njemački proizvođač automobila BMW će ukinuti 8.000 radnih mjesta širom svijeta, a broj radnih mjesta bit će smanjen kroz prirodnu fluktuaciju osoblja i program dobrovoljnog otpuštanja u Njemačkoj, rekli su izvori za dpa u srijedu.

Program otpuštanja trebao bi trajati od oktobra 2026. do kraja 2027. godine i namijenjen je svim zaposlenicima u Njemačkoj koji nisu direktno uključeni u proizvodnju. Oko 84.000 od 154.000 zaposlenih kompanije radi u Njemačkoj.

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BMW sa sjedištem u Minhenu posljednji je veliki njemački proizvođač automobila koji je proveo veliki program otpuštanja nakon serije otpuštanja u Volkswagenu, Mercedesu, Audiju i Porscheu.

Cijela njemačka automobilska industrija, stub najveće evropske ekonomije, pati od pada na ključnom kineskom tržištu usred naglo rastuće domaće konkurencije. Američke tarife i kriza na Bliskom istoku pogoršale su poteškoće.

Njemački proizvođač automobila BMW će ukinuti 8.000 radnih mjesta širom svijeta, a broj radnih mjesta bit će smanjen kroz prirodnu fluktuaciju osoblja i program dobrovoljnog otpuštanja u Njemačkoj, rekli su izvori za dpa u srijedu.

Program otpuštanja trebao bi trajati od oktobra 2026. do kraja 2027. godine i namijenjen je svim zaposlenicima u Njemačkoj koji nisu direktno uključeni u proizvodnju. Oko 84.000 od 154.000 zaposlenih kompanije radi u Njemačkoj.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Islamski Centar Zenica
Zeničko-dobojski kanton 28.07.2026
Promocija knjige o stanovništvu i domaćinstvima Zeničke nahije iz 1850. godine u okviru manifestacije “Lastavica 2026”
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Privremena obustava saobraćaja u Perinom Hanu zbog održavanja “Mošćanica Festa 2026”

BMW sa sjedištem u Minhenu posljednji je veliki njemački proizvođač automobila koji je proveo veliki program otpuštanja nakon serije otpuštanja u Volkswagenu, Mercedesu, Audiju i Porscheu.

Cijela njemačka automobilska industrija, stub najveće evropske ekonomije, pati od pada na ključnom kineskom tržištu usred naglo rastuće domaće konkurencije. Američke tarife i kriza na Bliskom istoku pogoršale su poteškoće.

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IzvorFena

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