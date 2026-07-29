Regoje: Spremni dočekujemo početak Premijer lige (VIDEO)

Nogometaši NK Čelik privode kraju glavni dio priprema za novu sezonu koje su proteklih dana obavljali na Kupresu. Stručni štab zadovoljan je urađenim, a ekipu nakon povratka u Zenicu očekuje završna faza priprema i generalna proba pred početak premijerligaške sezone.

Šef stručnog štaba Bojan Regoje istakao je da je zadovoljan zalaganjem i odnosom igrača tokom boravka na Kupresu.

“Pripreme na Kupresu se privode kraju. Zadovoljan sam kako momci rade. Hvala Bogu, svi su dobro i zdravo. Do početka prvenstva ostalo je još 14 dana i možemo biti zadovoljni kako su momci odgovorili na pripremnim utakmicama, kako igrom, tako i taktičkim zahtjevima”, rekao je Regoje.

Posebno se osvrnuo na nova pojačanja, naglasivši da su se brzo uklopila u ekipu.

“Novi igrači su se dobro uklopili. Iz treninga u trening prihvataju ono što zahtijevamo i postavljamo pred njih. Radi se o kvalitetnim igračima koji brzo ispunjavaju ono što se od njih traži”, dodao je strateg crveno-crnih.

Regoje ističe da stručni štab dosljedno prati unaprijed pripremljeni plan rada.

“Iz sedmice u sedmicu imamo plan kako radimo i držimo se tog plana, tako da nema puno odstupanja. Najvažnije je da spremni dočekamo prvu utakmicu koja nas očekuje”, poručio je.

Po završetku priprema na Kupresu, Zeničani se vraćaju u Zenicu gdje će odraditi završne treninge i odigrati generalnu probu pred početak nove sezone.

Podsjetimo, povratničku sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine Čelik će otvoriti gostovanjem kod aktuelnog prvaka Zrinjskog.