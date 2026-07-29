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Regoje: Spremni dočekujemo početak Premijer lige (VIDEO)

Regoje: Spremni dočekujemo početak Premijer lige (VIDEO)

Nogometaši NK Čelik privode kraju glavni dio priprema za novu sezonu koje su proteklih dana obavljali na Kupresu. Stručni štab zadovoljan je urađenim, a ekipu nakon povratka u Zenicu očekuje završna faza priprema i generalna proba pred početak premijerligaške sezone.

Šef stručnog štaba Bojan Regoje istakao je da je zadovoljan zalaganjem i odnosom igrača tokom boravka na Kupresu.

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“Pripreme na Kupresu se privode kraju. Zadovoljan sam kako momci rade. Hvala Bogu, svi su dobro i zdravo. Do početka prvenstva ostalo je još 14 dana i možemo biti zadovoljni kako su momci odgovorili na pripremnim utakmicama, kako igrom, tako i taktičkim zahtjevima”, rekao je Regoje.

Posebno se osvrnuo na nova pojačanja, naglasivši da su se brzo uklopila u ekipu.

“Novi igrači su se dobro uklopili. Iz treninga u trening prihvataju ono što zahtijevamo i postavljamo pred njih. Radi se o kvalitetnim igračima koji brzo ispunjavaju ono što se od njih traži”, dodao je strateg crveno-crnih.

Regoje ističe da stručni štab dosljedno prati unaprijed pripremljeni plan rada.

“Iz sedmice u sedmicu imamo plan kako radimo i držimo se tog plana, tako da nema puno odstupanja. Najvažnije je da spremni dočekamo prvu utakmicu koja nas očekuje”, poručio je.

Po završetku priprema na Kupresu, Zeničani se vraćaju u Zenicu gdje će odraditi završne treninge i odigrati generalnu probu pred početak nove sezone.

Podsjetimo, povratničku sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine Čelik će otvoriti gostovanjem kod aktuelnog prvaka Zrinjskog.

Nogometaši NK Čelik privode kraju glavni dio priprema za novu sezonu koje su proteklih dana obavljali na Kupresu. Stručni štab zadovoljan je urađenim, a ekipu nakon povratka u Zenicu očekuje završna faza priprema i generalna proba pred početak premijerligaške sezone.

Šef stručnog štaba Bojan Regoje istakao je da je zadovoljan zalaganjem i odnosom igrača tokom boravka na Kupresu.

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“Pripreme na Kupresu se privode kraju. Zadovoljan sam kako momci rade. Hvala Bogu, svi su dobro i zdravo. Do početka prvenstva ostalo je još 14 dana i možemo biti zadovoljni kako su momci odgovorili na pripremnim utakmicama, kako igrom, tako i taktičkim zahtjevima”, rekao je Regoje.

Posebno se osvrnuo na nova pojačanja, naglasivši da su se brzo uklopila u ekipu.

“Novi igrači su se dobro uklopili. Iz treninga u trening prihvataju ono što zahtijevamo i postavljamo pred njih. Radi se o kvalitetnim igračima koji brzo ispunjavaju ono što se od njih traži”, dodao je strateg crveno-crnih.

Regoje ističe da stručni štab dosljedno prati unaprijed pripremljeni plan rada.

“Iz sedmice u sedmicu imamo plan kako radimo i držimo se tog plana, tako da nema puno odstupanja. Najvažnije je da spremni dočekamo prvu utakmicu koja nas očekuje”, poručio je.

Po završetku priprema na Kupresu, Zeničani se vraćaju u Zenicu gdje će odraditi završne treninge i odigrati generalnu probu pred početak nove sezone.

Podsjetimo, povratničku sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine Čelik će otvoriti gostovanjem kod aktuelnog prvaka Zrinjskog.

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IzvorZenit.ba

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