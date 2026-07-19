Čelik se zaputio na Kupres, zakazana dva prijateljska meča

Čelik se polako sprema za narednu sezonu u Premijer ligi BiH, a ekipa iz Zenice se zaputila prema Kupresu gdje će obaviti glavni dio priprema.

Čelik se nakon dugo vremena vratio u bh. elitu gdje će za početak prvo probati da izbori opstanak.

Zeničani su se danas zaputili na Kupres gdje će odigrati i dva prijateljska duela.

Prvi je zakazan u utorak protiv ekipe Uskosa iz Klisa koji će se igrati od 17.30, dok je drugi na programu u subotu protiv ekipe Širokog Brijega od 10 časova.