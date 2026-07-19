Određen termin revanš meča Velež – Dunajska Streda koji se igra na Bilinom polju

Velež predstojećeg četvrtka očekuje meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a sada je poznato u koliko sati će se igrati revanš u Zenici.

Velež se nakon pobjede u Moldaviji protiv ekipe Milsamija domogao plasmana u drugu rundu kvalifikacija za Ligu konferencija gdje će se sastati sa ekipom Dunajske Strede iz Slovačke.

Izabranici Ibre Rahimića svoj prvi meč igraju u četvrtak u Slovačkoj od 18.30, a sada je UEFA potvrdila i termin drugog duela koji je na programu od 19 časova, a taj duel će se igrati na stadionu Bilino polje u Zenici.