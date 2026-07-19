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Rusija tokom noći pokrenula veliki napad balističkim raketama na Kijev

Rusija tokom noći pokrenula veliki napad balističkim raketama na Kijev

Rusija je tokom noći pokrenula veliki napad balističkim raketama na Kijev, usmrtivši jednu osobu i ranivši osam, prema navodima civilne odbrane u glavnom gradu Ukrajine.

Desetine eksplozija čule su se u gradu od tri miliona stanovnika tokom noći, uključujući i od raketa protuzračne odbrane, prema izvještaju reportera na terenu.

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Nekoliko zgrada i automobila je uništeno, saopštila je civilna odbrana, objavljujući fotografije velike štete.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je na Telegramu objavio da su napadi i šteta prijavljeni u nekoliko okruga i da su izbili požari.

Prema ukrajinskim zračnim snagama, više od dvije desetine balističkih raketa ispaljeno je na ciljeve u glavnom gradu i njegovoj blizini.

Ukrajina se bori protiv potpune ruske invazije više od četiri godine. Kijev je više puta upozoravao na smanjenje zaliha raketa presretača za svoje sisteme protuzračne odbrane Patriot, koji se koriste za odbranu od napada balističkim raketama.

Rusija je tokom noći pokrenula veliki napad balističkim raketama na Kijev, usmrtivši jednu osobu i ranivši osam, prema navodima civilne odbrane u glavnom gradu Ukrajine.

Desetine eksplozija čule su se u gradu od tri miliona stanovnika tokom noći, uključujući i od raketa protuzračne odbrane, prema izvještaju reportera na terenu.

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Nekoliko zgrada i automobila je uništeno, saopštila je civilna odbrana, objavljujući fotografije velike štete.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je na Telegramu objavio da su napadi i šteta prijavljeni u nekoliko okruga i da su izbili požari.

Prema ukrajinskim zračnim snagama, više od dvije desetine balističkih raketa ispaljeno je na ciljeve u glavnom gradu i njegovoj blizini.

Ukrajina se bori protiv potpune ruske invazije više od četiri godine. Kijev je više puta upozoravao na smanjenje zaliha raketa presretača za svoje sisteme protuzračne odbrane Patriot, koji se koriste za odbranu od napada balističkim raketama.

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IzvorZenit.ba

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