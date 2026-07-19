Rusija tokom noći pokrenula veliki napad balističkim raketama na Kijev

Nekoliko zgrada i automobila je uništeno, saopštila je civilna odbrana, objavljujući fotografije velike štete.
Gradonačelnik Vitalij Kličko je na Telegramu objavio da su napadi i šteta prijavljeni u nekoliko okruga i da su izbili požari.
Prema ukrajinskim zračnim snagama, više od dvije desetine balističkih raketa ispaljeno je na ciljeve u glavnom gradu i njegovoj blizini.
Ukrajina se bori protiv potpune ruske invazije više od četiri godine. Kijev je više puta upozoravao na smanjenje zaliha raketa presretača za svoje sisteme protuzračne odbrane Patriot, koji se koriste za odbranu od napada balističkim raketama.
Rusija je tokom noći pokrenula veliki napad balističkim raketama na Kijev, usmrtivši jednu osobu i ranivši osam, prema navodima civilne odbrane u glavnom gradu Ukrajine.
Desetine eksplozija čule su se u gradu od tri miliona stanovnika tokom noći, uključujući i od raketa protuzračne odbrane, prema izvještaju reportera na terenu.
Nekoliko zgrada i automobila je uništeno, saopštila je civilna odbrana, objavljujući fotografije velike štete.
Gradonačelnik Vitalij Kličko je na Telegramu objavio da su napadi i šteta prijavljeni u nekoliko okruga i da su izbili požari.
Prema ukrajinskim zračnim snagama, više od dvije desetine balističkih raketa ispaljeno je na ciljeve u glavnom gradu i njegovoj blizini.
Ukrajina se bori protiv potpune ruske invazije više od četiri godine. Kijev je više puta upozoravao na smanjenje zaliha raketa presretača za svoje sisteme protuzračne odbrane Patriot, koji se koriste za odbranu od napada balističkim raketama.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.