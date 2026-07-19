Večeras spektakl za naslov svjetskog prvaka: Španija i Argentina u borbi za trofej
Večeras spektakl za naslov svjetskog prvaka: Španija i Argentina u borbi za trofej
Engleska je osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu nakon spektakularne pobjede nad Francuskom rezultatom 6:4, u jednoj od najefikasnijih utakmica turnira. Tim Thomasa Tuchela već nakon prvog poluvremena imao je ogromnu prednost od 4:0, ali su Francuzi u nastavku pokušali veliki povratak. Ipak, Englezi su odbili nalete rivala i zasluženo stigli do bronze, što je njihov najbolji plasman na Mundijalu u posljednjih šest decenija.
Sada je ostala još samo jedna utakmica – veliko finale između Španije i Argentine koje se igra večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu na stadionu u East Rutherfordu, u saveznoj državi New Jersey.
Biće to sudar dvije nogometne velesile. Španija želi osvojiti svoju drugu titulu svjetskog prvaka nakon trijumfa iz 2010. godine, dok Argentina ima priliku da odbrani naslov osvojen 2022. i postane prva reprezentacija još od Brazila 1962. koja je uspjela povezati dvije uzastopne titule prvaka svijeta.
Posebnu emociju finalu daje činjenica da bi ovo mogla biti posljednja utakmica Lionela Messija na svjetskim prvenstvima. S druge strane, Španija na turniru djeluje impresivno – neporažena je i kroz cijelo prvenstvo primila je samo jedan pogodak, dok je u polufinalu nadigrala Francusku rezultatom 2:0.
Finale tako donosi obračun iskustva i mladosti, Messijeve posljednje prilike da dodatno učvrsti svoju legendu i nove generacije španskih zvijezda predvođene Laminom Yamalom. Sve je spremno za završni čin Mundijala koji bi mogao ući među najpamtljivija finala u historiji Svjetskih prvenstava.
Engleska je osvojila treće mjesto na Svjetskom prvenstvu nakon spektakularne pobjede nad Francuskom rezultatom 6:4, u jednoj od najefikasnijih utakmica turnira. Tim Thomasa Tuchela već nakon prvog poluvremena imao je ogromnu prednost od 4:0, ali su Francuzi u nastavku pokušali veliki povratak. Ipak, Englezi su odbili nalete rivala i zasluženo stigli do bronze, što je njihov najbolji plasman na Mundijalu u posljednjih šest decenija.
Sada je ostala još samo jedna utakmica – veliko finale između Španije i Argentine koje se igra večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu na stadionu u East Rutherfordu, u saveznoj državi New Jersey.
Biće to sudar dvije nogometne velesile. Španija želi osvojiti svoju drugu titulu svjetskog prvaka nakon trijumfa iz 2010. godine, dok Argentina ima priliku da odbrani naslov osvojen 2022. i postane prva reprezentacija još od Brazila 1962. koja je uspjela povezati dvije uzastopne titule prvaka svijeta.
Posebnu emociju finalu daje činjenica da bi ovo mogla biti posljednja utakmica Lionela Messija na svjetskim prvenstvima. S druge strane, Španija na turniru djeluje impresivno – neporažena je i kroz cijelo prvenstvo primila je samo jedan pogodak, dok je u polufinalu nadigrala Francusku rezultatom 2:0.
Finale tako donosi obračun iskustva i mladosti, Messijeve posljednje prilike da dodatno učvrsti svoju legendu i nove generacije španskih zvijezda predvođene Laminom Yamalom. Sve je spremno za završni čin Mundijala koji bi mogao ući među najpamtljivija finala u historiji Svjetskih prvenstava.
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