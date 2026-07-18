Faruk Gogić novi igrač NK Čelika

NK Čelik sa zadovoljstvom predstavlja novo pojačanje u veznom redu – Faruka Gogića, koji će u narednom periodu nositi crno-crveni dres.

Dvadesetšestogodišnji vezni fudbaler rođen je 1999. godine u Tuzli. Visok je 193 centimetra, dešnjak i primarno igra na poziciji centralnog veznog igrača.

Gogić iza sebe ima bogato iskustvo nastupa u bosanskohercegovačkom fudbalu. Prve fudbalske korake napravio je u FK Sloboda Tuzla, nakon čega je nastupao za FK Budućnost Banovići i NK Slaven Živinice. U nastavku karijere nosio je dresove FK Radnik Bijeljina i NK GOŠK Gabela, da bi se potom ponovo vratio u Radnik. Proteklu polusezonu proveo je u ruskom drugoligašu Spartak Kostroma.

Riječ je o snažnom, pouzdanom i taktički disciplinovanom veznom fudbaleru. Tokom dosadašnje karijere upisao je 120 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, uz devet nastupa u Kupu Bosne i Hercegovine.

Povodom potpisa ugovora za NK Čelik, Faruk je izjavio:

„Velika čast i zadovoljstvo je postati dio ovako velikog kluba. Dolazim silno motivisan i spreman za nove izazove. Jedva čekam da zaigram pred našim navijačima, da zajedno slavimo nove pobjede i ostvarimo zacrtane ciljeve“.

Faruku želimo srdačnu dobrodošlicu u Zenicu i puno zdravlja, uspješnih nastupa i zajedničkih pobjeda u dresu NK Čelik!