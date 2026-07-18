Vlada FBiH nije dala saglasnost za punomoćnika, otkazana Skupština BH Telecoma: Propada li kupovina Telemacha?

Iako se više od godinu dana špekulisalo o tome da će BH Telecom preuzeti kompaniju Telemach, od ove akvizicije, barem za sada, nema ništa.

Skupština dioničara BH Telecoma neće biti održana ni u ponedjeljak jer Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici nije dala saglasnost o imenovanju punomoćnika koji bi na skupštini predstavljao državni kapital.

Nakon što se pojavila informacija o tome da bi BH Telecom mogao kupiti Telemach brzo je proširena i navodna cijena, koja je s kamatama trebala iznositi više od 700 miliona KM što su neki smatrali za previsoku cijenu.

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević prije nekoliko mjeseci je govorio o cijeni i kazao da se radi o manjoj cifri, ali je nije precizirao kazavši kako je to poslovna tajna.

“Mi smo Vladu FBiH u više navrata obavještavali, prezentovali podatke i situaciju, imamo podršku i premijera i ministrice. Ja vjerujem da je ovo domaćinska, historijska i ekonomska odluka za BH Telecom i državu”, poručio je direktor BH Telecoma.

Tada je kazao i to da se BH Telecom sam prijavio za kupovinu Telemacha.

“Mora se zasluga dati i prethodnoj upravi, oni su nam informirali o aktivnostima i mi smo krenuli. U vrijeme koronavirusa su imali pregovore koji su propali. Nisu nam vjerovali da smo zainteresovani, nisu vjerovali da je neko iz BiH dovoljno hrabar da se prijavi”, pojasnio je Kovačević.