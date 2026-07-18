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Vlada FBiH nije dala saglasnost za punomoćnika, otkazana Skupština BH Telecoma: Propada li kupovina Telemacha?

Vlada FBiH nije dala saglasnost za punomoćnika, otkazana Skupština BH Telecoma: Propada li kupovina Telemacha?

BH Telecom

Iako se više od godinu dana špekulisalo o tome da će BH Telecom preuzeti kompaniju Telemach, od ove akvizicije, barem za sada, nema ništa.

Skupština dioničara BH Telecoma neće biti održana ni u ponedjeljak jer Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici nije dala saglasnost o imenovanju punomoćnika koji bi na skupštini predstavljao državni kapital.

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Nakon što se pojavila informacija o tome da bi BH Telecom mogao kupiti Telemach brzo je proširena i navodna cijena, koja je s kamatama trebala iznositi više od 700 miliona KM što su neki smatrali za previsoku cijenu.

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević prije nekoliko mjeseci je govorio o cijeni i kazao da se radi o manjoj cifri, ali je nije precizirao kazavši kako je to poslovna tajna.

“Mi smo Vladu FBiH u više navrata obavještavali, prezentovali podatke i situaciju, imamo podršku i premijera i ministrice. Ja vjerujem da je ovo domaćinska, historijska i ekonomska odluka za BH Telecom i državu”, poručio je direktor BH Telecoma.

Tada je kazao i to da se BH Telecom sam prijavio za kupovinu Telemacha.

“Mora se zasluga dati i prethodnoj upravi, oni su nam informirali o aktivnostima i mi smo krenuli. U vrijeme koronavirusa su imali pregovore koji su propali. Nisu nam vjerovali da smo zainteresovani, nisu vjerovali da je neko iz BiH dovoljno hrabar da se prijavi”, pojasnio je Kovačević.

Iako se više od godinu dana špekulisalo o tome da će BH Telecom preuzeti kompaniju Telemach, od ove akvizicije, barem za sada, nema ništa.

Skupština dioničara BH Telecoma neće biti održana ni u ponedjeljak jer Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici nije dala saglasnost o imenovanju punomoćnika koji bi na skupštini predstavljao državni kapital.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 17.07.2026
Vlada FBiH uložila žalbu: Nastavak pravnih sredstava za postupak uvođenja izvanredne uprave u NŽZ
Nezir Pivic
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Vlada FBiH
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Vlada FBiH izdvojila skoro dva miliona KM za uvezivanje staža radnicima RMU Zenica

Nakon što se pojavila informacija o tome da bi BH Telecom mogao kupiti Telemach brzo je proširena i navodna cijena, koja je s kamatama trebala iznositi više od 700 miliona KM što su neki smatrali za previsoku cijenu.

Generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević prije nekoliko mjeseci je govorio o cijeni i kazao da se radi o manjoj cifri, ali je nije precizirao kazavši kako je to poslovna tajna.

“Mi smo Vladu FBiH u više navrata obavještavali, prezentovali podatke i situaciju, imamo podršku i premijera i ministrice. Ja vjerujem da je ovo domaćinska, historijska i ekonomska odluka za BH Telecom i državu”, poručio je direktor BH Telecoma.

Tada je kazao i to da se BH Telecom sam prijavio za kupovinu Telemacha.

“Mora se zasluga dati i prethodnoj upravi, oni su nam informirali o aktivnostima i mi smo krenuli. U vrijeme koronavirusa su imali pregovore koji su propali. Nisu nam vjerovali da smo zainteresovani, nisu vjerovali da je neko iz BiH dovoljno hrabar da se prijavi”, pojasnio je Kovačević.

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IzvorKlix.ba

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