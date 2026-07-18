Drama uoči finala SP-a: Španjolska otkazala posljednji trening
Drama uoči finala SP-a: Španjolska otkazala posljednji trening
Španjolska nogometna reprezentacija nije odradila posljednji trening uoči velikog finala Svjetskog prvenstva protiv Argentine. Trening je otkazan zbog snažne oluje i nepovoljnih vremenskih uvjeta, objavio je USA Today.
Španjolci su tako ostali bez posljednje planirane pripreme na terenu prije utakmice koja odlučuje o svjetskom prvaku. Argentinska reprezentacija svoj je trening zakazala nešto kasnije te bi ga, prema trenutačnim informacijama, trebala održati po planu.
Otkazivanje španjolskog treninga ponovno je, međutim, otvorilo pitanje mogućeg pomicanja početka finala. Organizatori pozorno prate vremensku prognozu jer bi nova oluja mogla dovesti do višesatne odgode utakmice.
Na stadionima u Sjedinjenim Američkim Državama vrijede stroga sigurnosna pravila. Ako se udar munje zabilježi u radijusu od približno 13 kilometara od stadiona, utakmica se mora prekinuti ili odgoditi na najmanje 30 minuta. Odbrojavanje pritom počinje ispočetka nakon svakog novog udara munje u opasnoj zoni.
Takva situacija već je stvarala velike probleme tijekom turnira, a moguća odgoda finala predstavljala bi ozbiljan organizacijski udarac za FIFA-u. Problem bi imale i televizijske kuće diljem svijeta, koje su unaprijed prilagodile programske sheme jednoj od najgledanijih sportskih utakmica godine.
Igrači, navijači i organizatori sada se nadaju da će se vremenske prilike smiriti na vrijeme te da će finale Argentine i Španjolske početi u predviđenom terminu.
Španjolska nogometna reprezentacija nije odradila posljednji trening uoči velikog finala Svjetskog prvenstva protiv Argentine. Trening je otkazan zbog snažne oluje i nepovoljnih vremenskih uvjeta, objavio je USA Today.
Španjolci su tako ostali bez posljednje planirane pripreme na terenu prije utakmice koja odlučuje o svjetskom prvaku. Argentinska reprezentacija svoj je trening zakazala nešto kasnije te bi ga, prema trenutačnim informacijama, trebala održati po planu.
Otkazivanje španjolskog treninga ponovno je, međutim, otvorilo pitanje mogućeg pomicanja početka finala. Organizatori pozorno prate vremensku prognozu jer bi nova oluja mogla dovesti do višesatne odgode utakmice.
Na stadionima u Sjedinjenim Američkim Državama vrijede stroga sigurnosna pravila. Ako se udar munje zabilježi u radijusu od približno 13 kilometara od stadiona, utakmica se mora prekinuti ili odgoditi na najmanje 30 minuta. Odbrojavanje pritom počinje ispočetka nakon svakog novog udara munje u opasnoj zoni.
Takva situacija već je stvarala velike probleme tijekom turnira, a moguća odgoda finala predstavljala bi ozbiljan organizacijski udarac za FIFA-u. Problem bi imale i televizijske kuće diljem svijeta, koje su unaprijed prilagodile programske sheme jednoj od najgledanijih sportskih utakmica godine.
Igrači, navijači i organizatori sada se nadaju da će se vremenske prilike smiriti na vrijeme te da će finale Argentine i Španjolske početi u predviđenom terminu.
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