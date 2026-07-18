Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

Vijesti

Dva tankera eksplodirala nakon ulaska u miniranu zonu Hormuškog moreuza

Dva tankera eksplodirala nakon ulaska u miniranu zonu Hormuškog moreuza

Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Hormuškog moreuza, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Prema saopštenju Garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina, prenosi “Raša tudej”.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Fuad Kasumović (screenshot RTV Zenica)
Zenica 17.07.2026
Deset miliona za još jedno gašenje požara: Hoće li Kasumović konačno Zeničanima reći koliko će ih koštati grijanje?
Zeničko-dobojski kanton 16.07.2026
Požar kod Maglaja lokaliziran i pod kontrolom, danas se očekuje i kiša
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Helikopter ZDK prvi put angažovan na gašenju požara (VIDEO)

Iranska mornarica ponovila je da je Hormuški moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve.

“Dok se ne okonča agresija, ne postoji mogućnost izvoza hemijskog đubriva, niti čak jedne kapi nafte i gasa iz ovog regiona”, navodi se u saopštenju.

Na dva naftna tankera izbio je požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Hormuškog moreuza, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Prema saopštenju Garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina, prenosi “Raša tudej”.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Fuad Kasumović (screenshot RTV Zenica)
Zenica 17.07.2026
Deset miliona za još jedno gašenje požara: Hoće li Kasumović konačno Zeničanima reći koliko će ih koštati grijanje?
Zeničko-dobojski kanton 16.07.2026
Požar kod Maglaja lokaliziran i pod kontrolom, danas se očekuje i kiša
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Helikopter ZDK prvi put angažovan na gašenju požara (VIDEO)

Iranska mornarica ponovila je da je Hormuški moreuz potpuno zatvoren zbog, kako je navedeno, američke agresije, te upozorila sva plovila da ne ulaze u minirane plovne puteve.

“Dok se ne okonča agresija, ne postoji mogućnost izvoza hemijskog đubriva, niti čak jedne kapi nafte i gasa iz ovog regiona”, navodi se u saopštenju.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorAgencije

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
32.2 ° C
32.2 °
32.2 °
39%
3m/s
2%
sub
34 °
ned
33 °
pon
29 °
uto
22 °
sri
24 °