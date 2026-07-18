Džumhur ostao bez titule u Umagu: Sjajni Mérida osvojio ATP 250 nakon tri seta

Damir Džumhur nije uspio osvojiti naslov na ATP 250 turniru u Umagu. U finalnom meču bolji je bio mladi španski teniser Daniel Mérida Aguilar, koji je slavio rezultatom 2:1 u setovima (6:3, 4:6, 6:3) i tako stigao do najveće titule u dosadašnjoj karijeri.

Iako konačan rezultat ne ide u korist bh. tenisera, Džumhur je pružio veliki otpor protiv izuzetno raspoloženog Španca. Mérida je odigrao gotovo besprijekorno u prvom i trećem setu, diktirao ritam s osnovne linije i koristio svaku priliku da preuzme inicijativu.

Džumhur je, s druge strane, u drugom setu pokazao zbog čega je ove sedmice bio jedan od najboljih igrača turnira. Uz ogromnu borbenost i vidljiv fizički napor uspio je preokrenuti tok seta i izboriti odlučujući treći set, čime je dodatno podigao atmosferu na tribinama.

Publika u Umagu tokom cijelog susreta bila je na strani bosanskohercegovačkog tenisera. Navijači su glasno bodrili Džumhura i pokušavali ga pogurati do novog preokreta, ali je Mérida u završnici ponovo podigao nivo igre i zasluženo stigao do pobjede.

Statistika pokazuje koliko je Španac bio efikasan u ključnim trenucima. Osvojio je 53 posto ukupnih poena (87:76), realizovao sedam od 12 break lopti, dok je Džumhur iskoristio četiri od šest prilika. Mérida je osvojio i 61 posto gemova (17:11), što najbolje oslikava njegovu kontrolu meča u prvom i trećem setu.

Uprkos porazu, Džumhur može biti zadovoljan sedmicom u Umagu. Na putu do finala ostvario je nekoliko vrijednih pobjeda, uključujući spektakularan preokret protiv Alexa Molčana u polufinalu, te još jednom pokazao da je u odličnoj formi pred nastavak sezone.