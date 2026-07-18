Članovi Udruženja Bosanska čast Zenica posjetili Gradačac

Članovi Udruženja Bosanska čast Zenica danas su boravili u posjeti Gradačcu, gdje su, osim zajedničkog druženja, obišli spomen-obilježja iz proteklog rata te odali počast poginulim borcima.

Tokom posjete položeno je cvijeće na centralno spomen-obilježje u centru Gradačca, a učenjem Fatihe odata je počast svim šehidima i poginulim braniocima.

Iz Udruženja ističu da ovakve aktivnosti imaju poseban značaj za njihove članove jer, osim njegovanja kulture sjećanja, predstavljaju priliku za međusobno druženje, razgovor i jačanje zajedništva među demobilisanim borcima.

Navode da ovakvi susreti imaju i rehabilitacioni karakter, doprinoseći resocijalizaciji članova kroz zajedničke aktivnosti i međusobnu podršku.

Nakon posjete Gradačcu, članove Udruženja očekuje i višednevni boravak u Neumu. Kako su saopćili, cilj ove aktivnosti je omogućiti članovima odmor i rehabilitaciju, ali i organizovati edukativne sadržaje iz različitih oblasti koje je Udruženje pripremilo u okviru svog programa rada.

Iz Udruženja poručuju da na ovaj način nastavljaju provoditi aktivnosti usmjerene na brigu o svojim članovima i unapređenje njihovog položaja kroz različite društvene i edukativne programe.