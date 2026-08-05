Članovima NK Čelik dostavljeni materijali za 6. redovnu sjednicu Skupštine

Nogometni klub Čelik Zenica obavijestio je svoje članove da su putem elektronske pošte dostavljeni materijali za 6. redovnu sjednicu Skupštine Kluba, koja će biti održana u petak, 7. augusta 2026. godine, s početkom u 19:00 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Iz Kluba su pozvali sve članove da prije održavanja sjednice detaljno prouče dostavljene materijale kako bi kroz prijedloge, pitanja i diskusije aktivno učestvovali u radu najvišeg organa NK Čelik.

Za članove koji nisu zaprimili materijale putem e-maila omogućena je dodatna opcija preuzimanja. Potrebno je poslati zahtjev na adresu [email protected], uz navođenje imena i prezimena te broja članske karte, nakon čega će materijali biti dostavljeni u najkraćem mogućem roku.

Iz NK Čelik podsjećaju da je Skupština najviši organ upravljanja Klubom te ističu kako je učešće članova u njenom radu, osim prava koje imaju kao članovi, ujedno i odgovornost svih koji žele dati doprinos daljnjem razvoju i budućnosti zeničkog kluba.

Šesta redovna sjednica Skupštine NK Čelik bit će održana u petak, 7. augusta, u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, s početkom u 19:00 sati.