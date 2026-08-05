Park radosti donosi tri dana zabave za cijelu porodicu u Zenici

Zenica će od 7. do 9. augusta 2026. godine biti domaćin Festivala Park radosti, trodnevne manifestacije namijenjene djeci, roditeljima i svim ljubiteljima porodičnog druženja. U Gradskom parku posjetioce očekuje bogat program ispunjen muzikom, kreativnim radionicama, zabavnim sadržajima i gastronomskom ponudom, a ulaz na sve događaje je besplatan.

Festival počinje u petak, 7. augusta, kada će od 11 do 17 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica biti održan događaj “Samir Foodology”, posvećen gastronomiji i edukaciji.

Subotnji program, 8. augusta, označava zvaničan početak festivalskih aktivnosti u Gradskom parku. Od 11 do 14 sati planiran je Festival hobija i zanimanja, nakon čega će od 15 do 18 sati biti održan Festival izviđačke pjesme. Večernji dio programa rezervisan je za najmlađe, pa će od 18:30 do 20 sati biti prikazan film za klince.

Posljednjeg festivalskog dana, u nedjelju 9. augusta, program počinje od 10 sati manifestacijom Baby Puzijada by Violeta Double Care, koja će trajati do 11 sati. Nakon toga slijedi Family Day, od 11 do 15 sati, uz brojne aktivnosti za cijelu porodicu. Organizatori su najavili da će Food & Drink Corner biti otvoren tokom cijelog dana.

Tokom tri festivalska dana posjetioci će moći uživati u raznovrsnoj ponudi street fooda, muzici, kreativnim radionicama i brojnim sadržajima prilagođenim svim generacijama.

Organizatori pozivaju građane Zenice i goste iz drugih gradova da posjete Festival Park radosti i provedu vikend ispunjen zabavom, druženjem i porodičnom atmosferom u Gradskom parku.