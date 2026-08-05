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RMU Zenica u štrajku: Dio rudara sišao u jamu i odbija izaći

RMU Zenica u štrajku: Dio rudara sišao u jamu i odbija izaći

RMU Zenica
Foto: FENA

Rudari Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica jutros su stupili u štrajk zbog, kako navode, višemjesečnog kašnjenja isplata plaća i neuvezanog radnog staža.

Prema nezvaničnim informacijama, dio rudara sišao je u jamu, gdje je započeo štrajk koji će trajati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema.

Više detalja očekuje se tokom dana.

Rudari Rudnika mrkog uglja (RMU) Zenica jutros su stupili u štrajk zbog, kako navode, višemjesečnog kašnjenja isplata plaća i neuvezanog radnog staža.

Prema nezvaničnim informacijama, dio rudara sišao je u jamu, gdje je započeo štrajk koji će trajati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Rudari ističu da su na ovaj potez primorani zbog teške situacije u kojoj se nalaze, a od nadležnih traže hitno rješavanje problema.

Više detalja očekuje se tokom dana.

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IzvorVijesti.ba

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