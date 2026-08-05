Privremena obustava saobraćaja u Jevrejskoj ulici zbog radova kod Kamenog mosta

Služba za komunalne djelatnosti Grada Zenica obavijestila je građane i sve učesnike u saobraćaju da će danas, 5. augusta 2026. godine, doći do potpune obustave saobraćaja u dijelu Jevrejske ulice, na mikrolokaciji kod Kamenog mosta.

Obustava će biti na snazi u periodu od 08:00 do 10:00 sati, a razlog su radovi na postavljanju elektromontažnih stubova.

Za vrijeme izvođenja radova vozačima se preporučuje korištenje alternativnih saobraćajnih pravaca. Motorna vozila će moći saobraćati ulicom Jevrejska, i to od spoja s ulicom Mejdandžik do Sinagoge, kao i od spoja s Ulicom Bulevar Ezhera Eze Arnautovića do lokacije izvođenja radova. Na raspolaganju će biti i pravci kroz ulice Mejdandžik i Zukići.

Iz nadležne gradske službe mole vozače za strpljenje i razumijevanje te apeliraju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju kako bi radovi bili završeni bez poteškoća i u planiranom roku.