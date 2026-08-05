Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

VijestiZDKZenica

Intenzivni radovi na izgradnji podzemne garaže i Trga BiH u Zenici (FOTO)

Intenzivni radovi na izgradnji podzemne garaže i Trga BiH u Zenici (FOTO)

Foto: Zenit.ba

Na lokalitetu Trga Bosne i Hercegovine u Zenici u toku su intenzivni građevinski radovi na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u užem gradskom jezgru – izgradnji javne podzemne garaže i potpunom uređenju centralnog gradskog trga.

Na gradilištu je ovih dana vidljiva teška građevinska mehanizacija, a izvode se zemljani i pripremni radovi koji predstavljaju prvu fazu realizacije projekta.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Danas novi razgovori o sudbini Nove Željezare Zenica
Zeničko-dobojski kanton 04.08.2026
U Vladi FBiH održan sastanak o budućnosti Nove Željezare Zenica, razgovori se nastavljaju sutra (FOTO)

Inače, projektom je predviđena izgradnja javne podzemne garaže sa najmanje dvije etaže i minimalno 300 parking mjesta namijenjenih javnom parkiranju, dok će investitor izgraditi i dodatnu treću podzemnu etažu sa ukupno 153 parking mjesta za vlastite potrebe. Tako će kompleks po završetku raspolagati sa ukupno 453 parking mjesta.

Po završetku radova, Zenica bi trebala dobiti savremenu podzemnu garažu koja će značajno rasteretiti saobraćaj u centru grada, dok će novi Trg Bosne i Hercegovine doprinijeti modernijem i funkcionalnijem izgledu urbanog jezgra, stvarajući kvalitetniji javni prostor za građane i brojne kulturne i društvene sadržaje.

trgbih – fotografija 1
trgbih – fotografija 2
trgbih – fotografija 3
trgbih – fotografija 4
trgbih – fotografija 5
trgbih – fotografija 6
trgbih – fotografija 7
trgbih – fotografija 8
trgbih – fotografija 9
trgbih – fotografija 10
trgbih – fotografija 11
trgbih – fotografija 12

Foto: Zenit.ba

Na lokalitetu Trga Bosne i Hercegovine u Zenici u toku su intenzivni građevinski radovi na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u užem gradskom jezgru – izgradnji javne podzemne garaže i potpunom uređenju centralnog gradskog trga.

Na gradilištu je ovih dana vidljiva teška građevinska mehanizacija, a izvode se zemljani i pripremni radovi koji predstavljaju prvu fazu realizacije projekta.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH
Zeničko-dobojski kanton 05.08.2026
Danas novi razgovori o sudbini Nove Željezare Zenica
Zeničko-dobojski kanton 04.08.2026
U Vladi FBiH održan sastanak o budućnosti Nove Željezare Zenica, razgovori se nastavljaju sutra (FOTO)

Inače, projektom je predviđena izgradnja javne podzemne garaže sa najmanje dvije etaže i minimalno 300 parking mjesta namijenjenih javnom parkiranju, dok će investitor izgraditi i dodatnu treću podzemnu etažu sa ukupno 153 parking mjesta za vlastite potrebe. Tako će kompleks po završetku raspolagati sa ukupno 453 parking mjesta.

Po završetku radova, Zenica bi trebala dobiti savremenu podzemnu garažu koja će značajno rasteretiti saobraćaj u centru grada, dok će novi Trg Bosne i Hercegovine doprinijeti modernijem i funkcionalnijem izgledu urbanog jezgra, stvarajući kvalitetniji javni prostor za građane i brojne kulturne i društvene sadržaje.

trgbih – fotografija 1
trgbih – fotografija 2
trgbih – fotografija 3
trgbih – fotografija 4
trgbih – fotografija 5
trgbih – fotografija 6
trgbih – fotografija 7
trgbih – fotografija 8
trgbih – fotografija 9
trgbih – fotografija 10
trgbih – fotografija 11
trgbih – fotografija 12

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorZenit.ba

Pročitajte još...

Zenica
clear sky
18.7 ° C
18.7 °
18.7 °
50%
1.3m/s
0%
sri
36 °
čet
37 °
pet
33 °
sub
33 °
ned
35 °