Intenzivni radovi na izgradnji podzemne garaže i Trga BiH u Zenici (FOTO)

Foto: Zenit.ba

Na lokalitetu Trga Bosne i Hercegovine u Zenici u toku su intenzivni građevinski radovi na jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u užem gradskom jezgru – izgradnji javne podzemne garaže i potpunom uređenju centralnog gradskog trga.

Na gradilištu je ovih dana vidljiva teška građevinska mehanizacija, a izvode se zemljani i pripremni radovi koji predstavljaju prvu fazu realizacije projekta.

Inače, projektom je predviđena izgradnja javne podzemne garaže sa najmanje dvije etaže i minimalno 300 parking mjesta namijenjenih javnom parkiranju, dok će investitor izgraditi i dodatnu treću podzemnu etažu sa ukupno 153 parking mjesta za vlastite potrebe. Tako će kompleks po završetku raspolagati sa ukupno 453 parking mjesta.

Po završetku radova, Zenica bi trebala dobiti savremenu podzemnu garažu koja će značajno rasteretiti saobraćaj u centru grada, dok će novi Trg Bosne i Hercegovine doprinijeti modernijem i funkcionalnijem izgledu urbanog jezgra, stvarajući kvalitetniji javni prostor za građane i brojne kulturne i društvene sadržaje.