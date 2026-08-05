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Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH

Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura u većem dijelu BiH

Foto: Ilustracija

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, a tako će se nastaviti i tokom dana uz visoke temperature zraka.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Sokolac 14; Bjelašnica 16; Bugojno i Ivan Sedlo 18; Livno, Sanski Most i Sarajevo 19; Banja Luka 20; Tuzla, Zenica i Zvornik 21; Bihać 22; Trebinje 24; Mostar 27°C.

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Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano i vruće.

U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne.

Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C, na jugu zemlje do 41°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35°C.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a Meteoalarm je upalio crveni za područja Mostara, Banje Luke, Prijedora i Višegrada.

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, a tako će se nastaviti i tokom dana uz visoke temperature zraka.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati (°C): Sokolac 14; Bjelašnica 16; Bugojno i Ivan Sedlo 18; Livno, Sanski Most i Sarajevo 19; Banja Luka 20; Tuzla, Zenica i Zvornik 21; Bihać 22; Trebinje 24; Mostar 27°C.

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Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano i vruće.

U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne.

Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C, na jugu zemlje do 41°C.

U Sarajevu pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35°C.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, a Meteoalarm je upalio crveni za područja Mostara, Banje Luke, Prijedora i Višegrada.

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IzvorZenit.ba

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