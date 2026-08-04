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Nakon rastanka sa Čelikom, Aladin Isaković pronašao novi angažman

Nakon rastanka sa Čelikom, Aladin Isaković pronašao novi angažman

Aldin Isaković
Foto: Sportsport.ba

Legendarni defanzivac Čelika Aladin Isaković okačio je kopačke o klin i oprostio se od profesionalnog igranja fudbala po okončanju prethodne sezone, a sada je pronašao novi angažman u karijeri.

Alaldin Isaković sada će nastupati u Kantonalnoj ligi ZDK, gdje je predstavljen kao veliko pojačanje Fortune iz Zenice.

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Igrač koji je u karijeri upisao preko 200 nastupa za Čelik, te 216 nastupa u Premijer ligi BiH i 76 u Prvoj ligi FBiH zasigurno će biti veliko pojačanje.

“Vjerujemo da će svojim iskustvom, kvalitetom i karakterom biti veliko pojačanje za naš tim te pomoći u ostvarivanju klupskih ciljeva. Želimo ti mnogo uspjeha i pobjeda u našem dresu. Sretno Aladine”, poručili su iz Fortune.

Legendarni defanzivac Čelika Aladin Isaković okačio je kopačke o klin i oprostio se od profesionalnog igranja fudbala po okončanju prethodne sezone, a sada je pronašao novi angažman u karijeri.

Alaldin Isaković sada će nastupati u Kantonalnoj ligi ZDK, gdje je predstavljen kao veliko pojačanje Fortune iz Zenice.

Preporučeno
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Igrač koji je u karijeri upisao preko 200 nastupa za Čelik, te 216 nastupa u Premijer ligi BiH i 76 u Prvoj ligi FBiH zasigurno će biti veliko pojačanje.

“Vjerujemo da će svojim iskustvom, kvalitetom i karakterom biti veliko pojačanje za naš tim te pomoći u ostvarivanju klupskih ciljeva. Želimo ti mnogo uspjeha i pobjeda u našem dresu. Sretno Aladine”, poručili su iz Fortune.

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IzvorZenit.ba

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