Dolazak preživjelih planinara do kraja sedmice, njihove kolege otputovale u Rusiju

Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Stanica Zenica uputili su se ka Ruskoj Federaciji kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije na Elbrusu. Zbog pogibije pet zeničkih planinara danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu BiH Dan žalosti. Vlada Federacije BiH osigurala je finansijska sredstva za organizaciju povratka preživjelih, transport tijela stradalih planinara, kao i dopremanje njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu.

Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu. Zastave su spuštene na pola koplja i u Zenici. Tri člana Gorske službe spašavanja Zenica otputovala su u Istanbul, odakle će nastaviti put prema Ruskoj Federaciji kako bi preuzela dvojicu preživjelih članova ekspedicije na Elbrusu – Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića.

“Po ovim informacijama što mi imamo, oni su završili istragu. Kod naša dva člana su njihovi pasoši, tako da oni nemaju problema sa napuštanjem države. Samo je stvar tehničke organizacije kada će oni doći gore. Treba preuzeti stvari, opremu. U kakvom su psihičkom stanju, kada ćemo ponovo imati let – sve to dok se poveže, to su neke tehničke stvari”, kaže član Gorske službe spašavanja Zenica Munever Aganhodžić.

Za ovu, kako ističu iz Vlade Federacije BiH, složenu međunarodnu operaciju, Vlada je osigurala 70 hiljada maraka, čime su stvoreni finansijski uslovi za medicinsku pratnju, transport i neophodnu logistiku.

“Najvažnije je da porodicama naših stradalih sugrađana omogućimo da svoje najmilije dostojanstveno vrate kući. Institucije Federacije Bosne i Hercegovine učinit će sve što je potrebno kako bi ovaj zahtjevan proces bio proveden efikasno i uz puno poštovanje prema žrtvama i njihovim porodicama”, kazao je premijer Nermin Nikšić.

“Isto tako su izašli u susret, olakšali prevoz vozila kojim su naši nesretno nastradali planinari otišli na područje Ruske Federacije, tako da su od strane Federalne civilne zaštite upućena dva kamiona koji će natovariti ta vozila i dovesti u Bosnu i Hercegovinu”, navodi Munever Aganhodžić.

Tragedija na Elbrusu još jednom je podsjetila koliko ova planina može biti nepredvidiva. To je prije deset godina na vlastitom iskustvu osjetila i novinarka BHRT-a i dugogodišnja planinarka Dijana Vrhovac.

“Moja prva kriza je već krenula na 5200 metara, počele su glavobolje, mučnine, borba sa nedostatkom kisika jer na toj visini je vrlo razrijeđen vazduh, što izaziva gotovo potpunu paralizu. Jedna je od najhladnijih gdje se temperatura spušta i do minus 40 stepeni”, kaže Dijana Vrhovac.

Ipak, koliku su ulogu u najtežim situacijama imala petorica stradalih planinara dokazuje i niz počasnih dešavanja kojima se Zeničani i kolege spasioci opraštaju od njih.

“Uvijek su se stavljali na raspolaganje, uvijek su bili tu. Koliko su bili spremni pomoći govori da je dio njih išao u Tursku kad je bio nesretni zemljotres”, prisjeća se član Gorske službe spašavanja Zenica Munever Aganhodžić.

Dok traje organizacija povratka iz Ruske Federacije, brojne institucije, kolege i građani nude pomoć kako bi porodicama stradalih i preživjelim planinarima predstojeći period bio što lakši.