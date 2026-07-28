Pokrenuta istraga nakon tragedije na Elbrusu, tijela bh. planinara upućena na obdukciju

Ruske vlasti pokrenule su zvaničnu istragu nakon tragedije na planini Elbrus u kojoj je život izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH za N1.

Kako navode iz Ministarstva, Ambasada BiH u Moskvi je 28. jula zaprimila dopis Istražnog komiteta Ruske Federacije. U dopisu se navodi da Istražni odjel za Elbruški okrug vodi istragu o smrti bh. državljana na području Kabardino-Balkarske Republike.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH saopćili su da su tijela stradalih upućena na sudsko-medicinsku obdukciju.

“Pronađena tijela pet državljana BiH poslana su u odjel na ispitivanje tijela Državne budžetske institucije zdravstvene zaštite ‘Biro za sudske medicinske preglede’ Ministarstva zdravlja Kabardino-Balkarske Republike”, naveli su iz MVP-a BiH.

Po okončanju obdukcije i izdavanju potvrda o smrti, Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi izdat će sprovodnice potrebne za transport tijela u Bosnu i Hercegovinu.

Iz Ministarstva ističu da su u stalnom kontaktu s Ambasadom BiH u Moskvi. Dodali su da koordiniraju sve aktivnosti u vezi s ovim tragičnim slučajem.

Pet bh. planinara stradalo je tokom spuštanja s Elbrusa, najvišeg vrha Evrope, nakon što je ekspediciju na visini većoj od 5.000 metara zahvatilo naglo pogoršanje vremenskih prilika.

U akciji spašavanja učestvovale su ruske spasilačke službe, ali su nepovoljni vremenski uslovi danima otežavali potragu i izvlačenje stradalih.

Tragedija na Elbrusu jedna je od najvećih nesreća koja je posljednjih godina pogodila bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu.