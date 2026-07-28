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Pokrenuta istraga nakon tragedije na Elbrusu, tijela bh. planinara upućena na obdukciju

Pokrenuta istraga nakon tragedije na Elbrusu, tijela bh. planinara upućena na obdukciju

Ruske vlasti pokrenule su zvaničnu istragu nakon tragedije na planini Elbrus u kojoj je život izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH za N1.

Kako navode iz Ministarstva, Ambasada BiH u Moskvi je 28. jula zaprimila dopis Istražnog komiteta Ruske Federacije. U dopisu se navodi da Istražni odjel za Elbruški okrug vodi istragu o smrti bh. državljana na području Kabardino-Balkarske Republike.

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Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH saopćili su da su tijela stradalih upućena na sudsko-medicinsku obdukciju.

“Pronađena tijela pet državljana BiH poslana su u odjel na ispitivanje tijela Državne budžetske institucije zdravstvene zaštite ‘Biro za sudske medicinske preglede’ Ministarstva zdravlja Kabardino-Balkarske Republike”, naveli su iz MVP-a BiH.

Po okončanju obdukcije i izdavanju potvrda o smrti, Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi izdat će sprovodnice potrebne za transport tijela u Bosnu i Hercegovinu.

Iz Ministarstva ističu da su u stalnom kontaktu s Ambasadom BiH u Moskvi. Dodali su da koordiniraju sve aktivnosti u vezi s ovim tragičnim slučajem.

Pet bh. planinara stradalo je tokom spuštanja s Elbrusa, najvišeg vrha Evrope, nakon što je ekspediciju na visini većoj od 5.000 metara zahvatilo naglo pogoršanje vremenskih prilika.

U akciji spašavanja učestvovale su ruske spasilačke službe, ali su nepovoljni vremenski uslovi danima otežavali potragu i izvlačenje stradalih.

Tragedija na Elbrusu jedna je od najvećih nesreća koja je posljednjih godina pogodila bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu.

Ruske vlasti pokrenule su zvaničnu istragu nakon tragedije na planini Elbrus u kojoj je život izgubilo pet državljana Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH za N1.

Kako navode iz Ministarstva, Ambasada BiH u Moskvi je 28. jula zaprimila dopis Istražnog komiteta Ruske Federacije. U dopisu se navodi da Istražni odjel za Elbruški okrug vodi istragu o smrti bh. državljana na području Kabardino-Balkarske Republike.

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Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH saopćili su da su tijela stradalih upućena na sudsko-medicinsku obdukciju.

“Pronađena tijela pet državljana BiH poslana su u odjel na ispitivanje tijela Državne budžetske institucije zdravstvene zaštite ‘Biro za sudske medicinske preglede’ Ministarstva zdravlja Kabardino-Balkarske Republike”, naveli su iz MVP-a BiH.

Po okončanju obdukcije i izdavanju potvrda o smrti, Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi izdat će sprovodnice potrebne za transport tijela u Bosnu i Hercegovinu.

Iz Ministarstva ističu da su u stalnom kontaktu s Ambasadom BiH u Moskvi. Dodali su da koordiniraju sve aktivnosti u vezi s ovim tragičnim slučajem.

Pet bh. planinara stradalo je tokom spuštanja s Elbrusa, najvišeg vrha Evrope, nakon što je ekspediciju na visini većoj od 5.000 metara zahvatilo naglo pogoršanje vremenskih prilika.

U akciji spašavanja učestvovale su ruske spasilačke službe, ali su nepovoljni vremenski uslovi danima otežavali potragu i izvlačenje stradalih.

Tragedija na Elbrusu jedna je od najvećih nesreća koja je posljednjih godina pogodila bosanskohercegovačku planinarsku zajednicu.

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IzvorN1

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