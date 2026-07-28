Odobreno gotovo 2,9 miliona KM za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika Breza i Zenica
Odobreno gotovo 2,9 miliona KM za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika Breza i Zenica
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dvije odluke kojima je odobrena uplata neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža za ukupno 54 radnika rudnika mrkog uglja Breza i Zenica. Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 2.918.991,48 konvertibilnih maraka.
Prvom odlukom Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobreno je ukupno 1.409.614,64 KM. Od tog iznosa, 1.094.642,13 KM namijenjeno je za uvezivanje radnog staža za 16 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, dok je 314.972,51 KM predviđeno za uplatu doprinosa za PIO/MIO po osnovu sudskih presuda za 19 radnika koji još nisu stekli uslove za odlazak u penziju. Sredstva će biti isplaćena iz sredstava Rudnika mrkog uglja Breza.
Drugom odlukom Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je 1.509.376,84 KM za uvezivanje radnog staža za 19 radnika koji su ispunili uslove za penzionisanje. I ova sredstva bit će osigurana iz sredstava Rudnika mrkog uglja Zenica.
Za realizaciju donesenih odluka zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnici mrkog uglja Breza i Zenica, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Porezna uprava Federacije BiH.
Donošenjem ovih odluka omogućava se uvezivanje radnog staža radnicima koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju, kao i izvršavanje obaveza po pravosnažnim sudskim presudama za dio zaposlenih u rudnicima Breza i Zenica.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dvije odluke kojima je odobrena uplata neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje radi uvezivanja radnog staža za ukupno 54 radnika rudnika mrkog uglja Breza i Zenica. Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 2.918.991,48 konvertibilnih maraka.
Prvom odlukom Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza odobreno je ukupno 1.409.614,64 KM. Od tog iznosa, 1.094.642,13 KM namijenjeno je za uvezivanje radnog staža za 16 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, dok je 314.972,51 KM predviđeno za uplatu doprinosa za PIO/MIO po osnovu sudskih presuda za 19 radnika koji još nisu stekli uslove za odlazak u penziju. Sredstva će biti isplaćena iz sredstava Rudnika mrkog uglja Breza.
Drugom odlukom Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica odobreno je 1.509.376,84 KM za uvezivanje radnog staža za 19 radnika koji su ispunili uslove za penzionisanje. I ova sredstva bit će osigurana iz sredstava Rudnika mrkog uglja Zenica.
Za realizaciju donesenih odluka zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, rudnici mrkog uglja Breza i Zenica, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Porezna uprava Federacije BiH.
Donošenjem ovih odluka omogućava se uvezivanje radnog staža radnicima koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju, kao i izvršavanje obaveza po pravosnažnim sudskim presudama za dio zaposlenih u rudnicima Breza i Zenica.
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