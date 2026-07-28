Nikada brojniji bh. atletski tim na SP-u u Oregonu, norme ispunilo pet juniorki i jedan junior

Bosanskohercegovačka ekspedicija na 21. svjetskom prvenstvu za juniore i juniorke (U20), koje će od 5. do 9. augusta biti održano na terenima Hayward Field Univerziteta u Eugenu (Oregon – Sjedinjene Američke Države), brojat će ukupno osam članova, od čega su šestero takmičari.

BiH će na ovom takmičenju predstavljati Džana Suljić (13. 08. 2009.) iz Novog Grada Sarajevo i Sara Miljanović (14.08.2009.) iz trebinjskog Leotara, koje će nastupiti u kvalifikacijama trke na 100 metara prepone; Emina Omanović (24.08.2007.) iz AK Sarajevo u skoku udalj, Ehnar Mahmić (05.06.2008.) i Mejrema Baručija (26.07.2009.) iz AK Zenica te Zerina Bešlija iz AK NGS u bacanju kugle, dok će u vodstvu puta biti selektorica ženske juniorske selekcije Vahida Kozić (AK Sarajevo) i trener Nikola Boljanović (Leotar Trebinje).

– BiH će na ovom SP-u nastupiti sa najbrojnijom reprezentacijom do sada, a svi su ispunili norme u svojim disciplinama za ovo veliko takmičenje. Posebno me raduje činjenica da reprezentaciju čini čak pet djevojaka i jedan mladić. To potvrđuje da BiH ima izuzetno talentovanu generaciju mladih atletičarki i da se kvalitetan rad u klubovima i reprezentaciji prepoznaje kroz ostvarene rezultate – kazala je za Fenu selektorica Kozić.

Najbolji rezultati bh. predstavnica i predstavnika u konkurenciji juniora i juniorki: Enhar Mahmić (kugla 6 kg – 18.85 m), Emina Omanović (skok udalj – 6.28 m), Zerina Bešlija (kugla 4 kg – 14.88 m), Merijema Baručija (kugla 4 kg – 14.74 m), Sara Mijanović (100 m prepone/84 cm – 14.06 sekundi) i Džana Suljić (100 m prepone/84 cm – 14.03 sekunde).

– Od naših mlađih juniorki, Baručije, Mijanović i Suljić, prije svega očekujem da steknu dragocjeno iskustvo nastupa na najvećem svjetskom juniorskom takmičenju. Sigurna sam da će im upravo ovo prvenstvo biti važan korak u njihovom sportskom sazrijevanju i dodatni motiv za buduće međunarodne nastupe. Najveća očekivanja imamo od Omanović, Mahmića i Bešlije, koji su već dokazali da mogu konkurisati najboljim juniorima svijeta. Mahmić je prošlogodišnji osvajač zlatne medalje na Evropskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF), dok je Emina ove godine osvojila srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu za juniore. Ukoliko ponove rezultate koje su ostvarili ove sezone, vjerujem da imaju realne šanse da izbore plasman u finale svojih disciplina – smatra Kozić.

Mahmić i Omanović, dodaje, na borilišta izlaze već 5. augusta pa se nada da na njihove nastupe neće značajnije utjecati dug put i vremenska razlika od devet sati, jer će imati vrlo malo vremena za adaptaciju po dolasku u SAD.

– Kvalifikacije na SP-u uvijek su izuzetno zahtjevne, posebno u tehničkim disciplinama – bacanju kugle i skoku udalj, gdje takmičari imaju samo tri pokušaja da izbore plasman među dvanaest najboljih. Vjerujem da će Enhar i Emina uspjeti pružiti svoje najbolje nastupe i izboriti mjesto u finalu. Kao selektorica ženske reprezentacije, posebno sam ponosna što čak pet od šest naših reprezentativaca čine djevojke. To je najbolji pokazatelj da BiH ima kvalitetnu i perspektivnu generaciju mladih atletičarki, od koje u narednim godinama očekujemo još značajnije međunarodne rezultate. Naš cilj je da svi naši reprezentativci dostojno predstave BiH, pruže svoj maksimum i steknu iskustvo koje će biti temelj njihovih budućih sportskih uspjeha – kazala je Kozić.