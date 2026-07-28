Ulazimo u najtopliji period ljeta: Temperature do 40 stepeni

Bosnu i Hercegovinu od sutra očekuje stabilno i sunčano vrijeme, ali i početak izraženog toplotnog vala koji će, prema trenutnim prognozama, obilježiti kraj jula i prve dane augusta.

Danas je širom zemlje preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

U 14 sati najtoplije je bilo u Mostaru sa 35 stepeni, Trebinju 34, Prijedoru 32, dok su Zenica, Banja Luka, Bijeljina i Sanski Most mjerili 31 stepen.

Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 24, dok će dnevne iznositi između 28 i 34 stepena, a u Hercegovini do 39 stepeni.

Međutim, ono što slijedi narednih dana bit će najizraženiji toplotni val ovog ljeta. Prognoze pokazuju da će period do početka augusta obilježiti gotovo neprekidno sunčano vrijeme, uz temperature koje će u većem dijelu zemlje dosezati od 35 do 40 stepeni, dok bi u najtoplijim područjima mogle biti i nešto više.

Već u četvrtak očekuju se dnevne temperature od 32 do 36 stepeni, na jugu do 40, a slične vrijednosti zadržat će se i u petak. Za subotu se prognozira dodatni porast temperatura, kada će u pojedinim dijelovima zemlje biti između 34 i 40 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da će područja koja prethodnih sedmica nisu dobila značajnije količine padavina biti suočena s ozbiljnijim problemima suše, jer se u narednom periodu ne očekuju značajnije promjene vremenskih prilika.

Prema trenutnim prognozama, toplotni val će potrajati najmanje do oko 10. augusta, iako je za tako dug period još rano davati potpuno pouzdane procjene. Ono što je izvjesno jeste da Bosnu i Hercegovinu očekuje više uzastopnih dana sa veoma visokim temperaturama i izraženim ljetnim vrućinama.